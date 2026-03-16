Сибіга на засіданні Ради ЄС закликав допомагати Україні

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у понеділок, 16 березня, дистанційно взяв участь у щомісячному засіданні Ради Європейського Союзу у закордонних справах. Зокрема, він закликав продовжувати підтримувати Україну.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Участь Сибіги у засіданні Ради ЄС

Міністр подякував колегам за підтримку, що дозволила подолати складну зиму. Він нагадав, що російська війна та терор тривають.

"Лише цього ранку уламки російського дрона впали просто на Майдан Незалежності в центрі Києва", — каже Сибіга.

Він закликав європейських колег не втрачати фокус на підтримці України, оскільки справедливий та тривалий мир в Європі залишається спільним пріоритетом. Сибіга також розповів про ситуацію на фронті. Зокрема, у лютому воїни ЗСУ звільнили більше територій, ніж російська армія змогла захопити.

Мирний процес

Сибіга підкреслив, що Україна залишається відданою мирному врегулюванню та готова до проведення наступного раунду тристоронніх переговорів. Водночас він зазначив, що для досягнення реального результату необхідна зустріч на рівні глав держав.

Бойові дії на Близькому Сході

Сибіга зауважив, що війна на Близькому Сході засвідчила роль України як контрибутора безпеки. За його словами, Київ отримав запити від 11 країн стосовно надання безпекової підтримки у звʼязку з агресивними діями іранського режиму.

"Роками Іран постачав зброю російському агресору. Сьогодні іранський режим — це терористична та ядерна загроза. Україна вирішила допомогти практичним внеском — так само, як раніше в межах ініціативи "Зерно з України", — зазначив він.

Тиск на агресора

Сибіга заявив, що тиск на агресора повинен продовжуватися, а підтримка України — зростати. Він окреслив основні пріоритети країни у вимірах безпеки та енергетики.

Міністр наголосив на необхідності якнайшвидшого схвалення 20-го санкційного пакета ЄС, аби унеможливити отримання Росією вигоди від бойових дій на Близькому Сході.

За його словами, необхідно також розблокувати кредит у 90 мільярдів євро, а також не привʼязувати ці кошти до функціонування нафтопроводу "Дружба".

"У цьому контексті будь-який шантаж України через захоплення наших людей та державних коштів є абсолютно неприпустимим. Ми закликаємо Угорщину забезпечити повернення державних коштів Україні", — наголосив Сибіга.

Членство України в ЄС

Міністр під час виступу зауважив про майбутнє членство України в ЄС. Він закликав колег дивитися на це не лише крізь призму розширення, а й як на важливий елемент довгострокової безпеки та стабільності в Європі. За його словами, це також стосується і членства інших кандидатів. Йдеться про країни Західних Балкан та Молдови.

Сибіга закликав до ще більшої мобілізації зусиль.

"Протидія агресивному режиму Ірану має відбуватися разом із посиленням тиску на агресивний режим Росії", — додав міністр.

Допис МЗС. Фото: скриншот

Зазначимо, на засіданні Ради ЄС виступив очільник МЗС Угорщини Петер Сійярто. Він дав зрозуміти, що Будапешт блокуватиме санкції проти Росії та фінансові рішення для України, поки не відновиться робота нафтопроводу "Дружба".

Раніше Сибіга наголосив, що російський диктатор Володимир Путін втрачає своїх найближчих друзів. За його словами, Кремль не здатен стати надійним союзником.