Сибига на заседании Совета ЕС призвал помогать Украине

Андрей Сибига.

Министр иностранных дел Андрей Сибига в понедельник, 16 марта, дистанционно принял участие в ежемесячном заседании Совета Европейского Союза по иностранным делам. В частности, он призвал продолжать поддерживать Украину.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины, передает Новини.LIVE.

Участие Сибиги в заседании Совета ЕС

Министр поблагодарил коллег за поддержку, которая позволила преодолеть сложную зиму. Он напомнил, что российская война и террор продолжаются.

Выступление Андрея Сибиги.

"Только этим утром обломки российского дрона упали прямо на Майдан Независимости в центре Киева",- говорит Сибига.

Он призвал европейских коллег не терять фокус на поддержке Украины, поскольку справедливый и длительный мир в Европе остается общим приоритетом. Сибига также рассказал о ситуации на фронте. В частности, в феврале воины ВСУ освободили больше территорий, чем российская армия смогла захватить.

Мирный процесс

Сибига подчеркнул, что Украина остается преданной мирному урегулированию и готова к проведению следующего раунда трехсторонних переговоров. В то же время он отметил, что для достижения реального результата необходима встреча на уровне глав государств.

Боевые действия на Ближнем Востоке

Сибига отметил, что война на Ближнем Востоке показала роль Украины как контрибутора безопасности. По его словам, Киев получил запросы от 11 стран о предоставлении поддержки в сфере безопасности в связи с агрессивными действиями иранского режима.

Участие Андрея Сибиги в заседании Совета ЕС.

"Годами Иран поставлял оружие российскому агрессору. Сегодня иранский режим — это террористическая и ядерная угроза. Украина решила помочь практическим вкладом — так же, как раньше в рамках инициативы "Зерно из Украины", — отметил он.

Давление на агрессора

Сибига заявил, что давление на агрессора должно продолжаться, а поддержка Украины — расти. Он обозначил основные приоритеты страны в измерениях безопасности и энергетики.

Министр отметил необходимость скорейшего принятия 20-го санкционного пакета ЕС, чтобы исключить получение Россией выгоды от боевых действий на Ближнем Востоке.

По его словам, необходимо также разблокировать кредит в 90 миллиардов евро, а также не привязывать эти средства к функционированию нефтепровода "Дружба".

"В этом контексте любой шантаж Украины через захват наших людей и государственных средств является абсолютно недопустимым. Мы призываем Венгрию обеспечить возврат государственных средств Украине", — подчеркнул Сибига.

Членство Украины в ЕС

Министр во время выступления отметил о будущем членстве Украины в ЕС. Он призвал коллег смотреть на это не только сквозь призму расширения, но и как на важный элемент долгосрочной безопасности и стабильности в Европе. По его словам, это также касается и членства других кандидатов. Речь идет о странах Западных Балкан и Молдовы.

Сибига призвал к еще большей мобилизации усилий.

"Противодействие агрессивному режиму Ирана должно происходить вместе с усилением давления на агрессивный режим России", — добавил министр.

Пост МИД.

Отметим, на заседании Совета ЕС выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он дал понять, что Будапешт будет блокировать санкции против России и финансовые решения для Украины, пока не возобновится работа нефтепровода "Дружба".

Ранее Сибига отметил, что российский диктатор Владимир Путин теряет своих ближайших друзей. По его словам, Кремль не способен стать надежным союзником.