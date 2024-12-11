Бізнес-форум у Німеччині 11 грудня — Шмигаль оцінив перемовини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: скриншот

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль приїхав до Німеччини для участі у VII німецько-українському бізнес-форумі. За його словами, хід перемовин пройшов чудово.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Берліні, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на VII німецько-українському бізнес-форумі.

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Шмигаль прибув до Берліна для участі в VII німецько-українському бізнес-форумі. Основними темами заходу стали співпраця в оборонній промисловості та енергетиці.

У своєму виступі прем'єр висловив вдячність німецькому бізнесу за стійкість та підтримку України після початку повномасштабної війни.

"Все чудово", — відповів Шмигаль на запитання журналістки щодо результатів перемовин.

Нагадаємо, 11 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На порядку денному питання відбудови та реформи.

Ми писали про те, що, за даними Дениса Шмигаля, наразі застосунком "Дія" користується понад 21 млн українців, там доступні понад 150 сервісів.

Раніше прем'єр зазначав, що найбільше спільних підприємств в оборонній галузі Україна має із Німеччиною — у планах виробництво протитанкових гранатометів та мін.