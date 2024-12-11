Бизнес-форум в Германии 11 декабря Шмыгаль оценил переговоры

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Reuters

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приехал в Германию для участия в VII немецко-украинском бизнес-форуме. По его словам, ход переговоров прошел прекрасно.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине, сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, работающая на VII немецко-украинском бизнес-форуме.

Читайте также:

Шмыгаль на бизнес-форуме в Германии

Шмыгаль прибыл в Берлин для участия в VII немецко-украинском бизнес-форуме. Основными темами мероприятия стали сотрудничество в оборонной промышленности и энергетике.

В своем выступлении премьер выразил благодарность немецкому бизнесу за стойкость и поддержку Украины после начала полномасштабной войны.

"Все прекрасно", — ответил Шмыгаль на вопрос журналистки о результатах переговоров.

Напомним, 11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. На повестке дня вопрос восстановления и реформы.

Мы писали о том, что, по данным Дениса Шмыгаля, в настоящее время приложением "Дія" пользуется более 21 млн украинцев, там доступно более 150 сервисов.

Ранее премьер отмечал, что наибольшее количество совместных предприятий в оборонной отрасли Украины имеет с Германией — в планах производство противотанковых гранатометов и мин.