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Шмигаль назвав метали, які Україна може запропонувати Німеччині

11 грудня 2024 15:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Стратегічні метали України — що Київ може запропонувати Німеччині і як це вплине на економіку
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповець
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

На VII німецько-українському бізнес-форумі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль висловив вдячність німецькому бізнесу за стійкість і підтримку України після початку повномасштабної війни. Він зазначив, що жодна німецька компанія не залишила український ринок, а багато з них продовжують інвестувати в економіку України.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець з Берліну у середу, 11 грудня.

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Серед компаній, які продовжують інвестувати в Україну, Шмигаль згадав Bosch, Kostal, Knauf, ODV Electric та десятки інших. За його словами, це важливий сигнал для інших інвесторів і підтвердження віри в перемогу України та спільне майбутнє з Європою.

"Дякую їм за цю підтримку, за цей важливий сигнал іншому німецькому бізнесу за віру в нашу перемогу та наше спільне майбутнє. Для Німеччини та для усієї Європи Україна є полем широких можливостей. Це обобільний рух, коли німецький бізнес інвестує в нашу економіку та отримує не лише прибуток, але і стратегічні вигоди в ключових галузях і сферах. Перша стратегічна вигода — це критична сировина", — сказав прем'єр.

Шмигаль наголосив, що Україна має унікальні можливості для економічного співробітництва. У її надрах міститься 21 із 30 критично важливих елементів, визначених Європейським Союзом, зокрема літій, графіт, кобальт, нікель і титан. Ці ресурси необхідні для сталого розвитку німецької промисловості, і попит на них лише зростатиме.

"Сьогодні Німеччина потребує стабільних поставок металів і рідкоземельних елементів для розвитку свого виробництва. Цей попит з часом лише зростатиме. Україна здатна його задовільнити і таким чином надати імпульс для зростання німецької економіки. Ми можемо бути частиною єдиних з Євросоюзом промислових ланцюгів, видобування, переробки і постачання", — додав голова українського уряду.

Нагадаємо, 11 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На порядку денному питання відбудови та реформи. А раніше канцлер Німеччини розповів про допомогу, яку виділили Україні.

Денис Шмигаль Німеччина надра Україна дорогоцінні метали Олаф Шольц

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