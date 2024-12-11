Стратегические металлы Украины — что Киев может предложить Германии и как это повлияет на экономику

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: Новини.LIVE / Галина Остаповец

На VII немецко-украинском бизнес-форуме премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил немецкий бизнес за поддержку Украины после начала полномасштабной войны. Он отметил, что ни одна немецкая компания не покинула украинский рынок, а многие продолжают инвестировать в экономику Украины.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец из Берлина в среду, 11 декабря.

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Среди компаний, продолжающих инвестировать в Украину, Шмыгаль упомянул Bosch, Kostal, Knauf, ODV Electric и десятки других. По его словам, это важный сигнал для других инвесторов и подтверждение веры в победу Украины и будущее с Европой.

"Благодарю их за эту поддержку, за этот важный сигнал другому немецкому бизнесу, за веру в нашу победу и наше общее будущее. Для Германии и всей Европы Украина является полем широких возможностей. Это совместное продвижение, когда немецкий бизнес инвестирует в нашу экономику и получает не только прибыль, но и стратегические выгоды в ключевых отраслях и сферах. Первая стратегическая выгода — это критическое сырье", — сказал премьер.

Шмыгаль подчеркнул, что у Украины есть уникальные возможности для экономического сотрудничества. В недрах содержится 21 из 30 критически важных элементов, определенных Европейским Союзом, в частности, литий, графит, кобальт, никель и титан. Эти ресурсы необходимы для устойчивого развития немецкой промышленности, и спрос на них будет только расти.

"Сегодня Германия нуждается в стабильных поставках металлов и редкоземельных элементах для развития своего производства. Этот спрос со временем будет только расти. Украина способна его удовлетворить и таким образом придать импульс для роста немецкой экономики. Мы можем быть частью единых с Евросоюзом промышленных цепей, добычи, переработки и поставок", — добавил глава украинского правительства.

Напомним, 11 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. В повестке дня вопросы восстановления и реформы. А ранее канцлер Германии рассказал о помощи, которую выделили Украине.