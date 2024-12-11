Застосунок Дія — скільки українців користуються послугами

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль, Facebook

Україна лідирує у побудові цифрової інфраструктури та впровадженні державних послуг. Наразі застосунком "Дія" користується понад 21 млн українців, там доступні понад 150 сервісів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Берліні, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на VII німецько-українському бізнес-форумі.

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За словами прем'єра, "Дія" — це один із найкращих державних цифрових продуктів у світі. Наразі понад 21 мільйон українців активно користуються додатком, який надає доступ до більш ніж 150 державних сервісів.

"Україна лідирує у побудові цифрової інфраструктури та впровадженні державних послуг. Ми наблизили державу до людей на відстані одного чи декількох кліків. Ми маємо величезний досвід побудови цифрової держави 21 століття і готові ним ділитися з нашими німецькими партнерами", — зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна посідає друге місце за кількістю компаній у сфері штучного інтелекту серед країн Центральної та Східної Європи.

"Україна планує збільшити частку інноваційних продуктів у ВВП країни до 15–20%", — підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, Шмигаль у Берліні зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. На порядку денному питання відбудови та реформи.

Раніше ми писали про те, що у "Дії" для українців доступні нові військові облігації. Їх назвали на честь двох українських міст, які наразі перебувають під російською окупацією — Скадовська та Вугледара.