Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Премьер назвал, сколько украинцев пользуются "Дією" arrow

Премьер назвал, сколько украинцев пользуются "Дією"

11 декабря 2024 15:17
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Приложение Дія — сколько украинцев пользуются услугами
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль, Facebook
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Украина лидирует в построении цифровой инфраструктуры и внедрении государственных услуг. В настоящее время приложением "Дія" пользуются более 21 млн украинцев, там доступно более 150 сервисов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине, сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, работающая на VII немецко-украинском бизнес-форуме.

Читайте также:

Достижения Украины в сфере цифровизации

По словам премьера, "Дія" — это один из лучших государственных цифровых продуктов в мире. Сейчас более 21 миллиона украинцев активно пользуются приложением, которое предоставляет доступ к более чем 150 государственным сервисам.

"Украина лидирует в построении цифровой инфраструктуры и внедрении государственных услуг. Мы приблизили государство к людям на расстоянии одного или нескольких кликов. Мы имеем огромный опыт построения цифрового государства 21 века и готовы им делиться с нашими немецкими партнерами", — отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина занимает второе место по количеству компаний в сфере искусственного интеллекта среди стран Центральной и Восточной Европы.

"Украина планирует увеличить долю инновационных продуктов в ВВП страны до 15-20%", — подчеркнул премьер-министр. 

Напомним, Шмыгаль в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. В повестке дня вопросы восстановления и реформы.

Ранее мы писали о том, что в "Дії" для украинцев доступны новые военные облигации. Их назвали в честь двух украинских городов, которые находятся под российской оккупацией — Скадовска и Угледара.

Денис Шмыгаль Дия госуслуги украинцы Украина приложение

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:37 Трамп сообщил, когда решит судьбу войны России против Украины

16:31 Показатель исполнения договоров на УЭБ должен превысить 90%

16:30 На энергооборудование — Германия выделяет Украине еще 70 млн евро

16:17 Налоговые привилегии для демобилизованных ФЛП — что нужно знать

16:15 Садовый заявил о выговорах коммунальщикам из-за уборки снега

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

16:09 Газ дорожает — к чему готовиться одесситам

15:58 Ученые нашли первое свидетельство существования антиматерии

15:42 Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

15:30 Минимальная зарплата в 2025 году — размер и на что влияет

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

16:37 Трамп сообщил, когда решит судьбу войны России против Украины

16:31 Показатель исполнения договоров на УЭБ должен превысить 90%

16:30 На энергооборудование — Германия выделяет Украине еще 70 млн евро

16:17 Налоговые привилегии для демобилизованных ФЛП — что нужно знать

16:15 Садовый заявил о выговорах коммунальщикам из-за уборки снега

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

16:09 Газ дорожает — к чему готовиться одесситам

15:58 Ученые нашли первое свидетельство существования антиматерии

15:42 Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

15:30 Минимальная зарплата в 2025 году — размер и на что влияет

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

15:27 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

13:44 Дикий назвал город, которому грозит повторная оккупация

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника