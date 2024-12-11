Приложение Дія — сколько украинцев пользуются услугами

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль, Facebook

Украина лидирует в построении цифровой инфраструктуры и внедрении государственных услуг. В настоящее время приложением "Дія" пользуются более 21 млн украинцев, там доступно более 150 сервисов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине, сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, работающая на VII немецко-украинском бизнес-форуме.

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По словам премьера, "Дія" — это один из лучших государственных цифровых продуктов в мире. Сейчас более 21 миллиона украинцев активно пользуются приложением, которое предоставляет доступ к более чем 150 государственным сервисам.

"Украина лидирует в построении цифровой инфраструктуры и внедрении государственных услуг. Мы приблизили государство к людям на расстоянии одного или нескольких кликов. Мы имеем огромный опыт построения цифрового государства 21 века и готовы им делиться с нашими немецкими партнерами", — отметил Шмыгаль.

По его словам, Украина занимает второе место по количеству компаний в сфере искусственного интеллекта среди стран Центральной и Восточной Европы.

"Украина планирует увеличить долю инновационных продуктов в ВВП страны до 15-20%", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, Шмыгаль в Берлине встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. В повестке дня вопросы восстановления и реформы.

Ранее мы писали о том, что в "Дії" для украинцев доступны новые военные облигации. Их назвали в честь двух украинских городов, которые находятся под российской оккупацией — Скадовска и Угледара.