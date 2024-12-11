Оборонно-промисловий комплекс України — наскільки висока ефективність

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: Шмигаль, Facebbok

Найбільше спільних підприємств в оборонній галузі Україна має із Німеччиною — у планах виробництво протитанкових гранатометів та мін. Наразі оборонно-промисловий комплекс країни складається із 800 підприємств і понад 300 тисяч працівників.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Берліні, повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець, яка працює на VII німецько-українському бізнес-форумі.

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Шмигаль заявив про те, що Україна посилює оборонно-промисловий комплекс, спроможність якого на 2025 рік становить близько 30 млрд доларів.

"Зараз наша армія прикриває східний фланг Європи та буде робити це в майбутньому. Наше збройне виробництво набирає обертів, спроможність українського ОПК вже на 2025 рік становить близько 30 млрд доларів", — підкреслив прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що співпраця з Німеччиною в оборонній сфері відкриває широкі перспективи, й український ОПК працюватиме на спільну безпеку європейського континенту.

"З Німеччиною маємо найбільше спільних підприємств в оборонній галузі. Мова йде про спільні проєкти по ремонту й обслуговуванню бронетехніки та танків, виробництву сучасник БМП, систем ППО та ракет до них. Маємо також проєкти щодо виробництва в Україні протитанкових гранатометів та протитанкових мін", — зауважив Шмигаль.

Прем'єр додав, що оборонно-промисловий комплекс України становить 800 підприємств і понад 300 тисяч працівників.

Нагадаємо, українське виробництво вже створює далекобійні безпілотники. Їхня дальність становить до 1800 кілометрів, а дрони здатні дістатися вглиб території Росії.

Раніше ми писали про те, що Україна презентувала новий дрон-ракету "Пекло", який було передано ЗСУ. Безпілотник має високу швидкість польоту — до 700 км/год, а його максимальна дальність досягає понад 700 км.