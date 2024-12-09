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Потреби ЗСУ збиратимуть через DOT-Chain Defense — що зміниться

9 грудня 2024 11:15
Євгенія Брюховецька - редактор
В Україні з 2025 року змінять систему закупівель для ЗСУ
Військові з дронами. Ілюстративне фото: Сили ТрО
Євгенія Брюховецька - редактор

Державний оператор тилу розробляє модуль в системі DOT-Chain. Через нього будуть здійснювати забезпечення ЗСУ зокрема, дронами, засобами радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки.

Про це повідомляють Новини.LIVE

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Так, цифровізація дозволить зробити процес значно прозорішим та пришвидшити постачання засобів для фронту, які є критично важливими. Вже є успішний досвід системи DOT-Chain, яка скоротила цикл постачання продуктів харчування для ЗСУ у чотири рази.

Завдяки цим змінами підрозділи бригади зможуть самостійно обирати необхідні їм засоби, відповідно до бюджетів. 

Передбачений функціонал дозволить встановити пряму взаємодію між виробниками та постачальниками, Державним оператором тилу і кінцевим користувачем — військовими.

Протягом перших 6 місяців 2025 року запрацює функціонал збору потреби, який відбуватиметься таким чином: 

  • кожен підрозділ бригади формує заявку відповідно до поставлених бойових завдань;
  • Відповідно заявок від бригад ДОТ формує замовлення на виробників;

"Впровадження DOT-Chain Defense вплине не лише на швидке та якісне забезпечення наших захисників безпілотниками, засобами РЕБ та розвідки, наземними роботизованими комплексами та наземними станціями керування", — зауважила радниця ІТ в ДОТ Альона Жужа.

Вона додала, що це також дасть змогу українським виробникам збільшити обсяги виробництва на підставі чіткого розуміння реальних потреб.

Нагадаємо, Державний оператор тилу реформував систему закупівель для ЗСУ. Зокрема, йдеться про зменшення цін на яйця.

Також уряд надав ДПСУ повноваження здійснювати закупівлі боєприпасів для ЗСУ. У відомстві прокоментували цю інформацію.

ЗСУ дрони закупівлі війна в Україні виробництво ОПК

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