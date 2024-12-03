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Прикордонники прокоментували закупівлі озброєння через ДПСУ

3 грудня 2024 14:51
Євгенія Брюховецька - редактор
Закупівлі для ЗСУ в обхід — у ДПСУ відреагували на рішення уряду
Боєприпаси. Ілюстративне фото: mil.in.ua
Євгенія Брюховецька - редактор

Кабінет Міністрів України оприлюднив розпорядження про надання ДПСУ 23 мільярдів гривень. Їх мають витратити на закупівлю боєприпасів для ЗСУ в обхід Агенції оборонних закупівель Міноборони.

Це прокоментувала пресслужба ДПСУ у Telegram у вівторок, 3 грудня.

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Там зазначили, що в соцмережах почала ширитися інформація про делегування Адміністрації ДПСУ повноважень на виконання окремої бюджетної програми для здійснення закупівлі товарів оборонного призначення для потреб Сил оборони з подальшою передачею ЗСУ.

"Державна прикордонна служба України є відповідальним державним органом, складовою Сил оборони України і діє виключно в межах норм чинного законодавства та інтересів України", — йдеться у повідомленні.

У ДСПУ уточнили, що напередодні отримали пропозиції щодо можливості закупівлі за низкою відповідних номенклатур необхідних засобів для забезпечення Сил оборони. Тому ці пропозиції були направлені до Міноборони та Генштабу з метою вивчення питання та ухвалення рішення. Результатом стало делегування повноваження здійснювати оборонні закупівлі.

"Просимо не спекулювати на вказаній темі та уникати маніпуляцій, які зараз поширюються в публічній площині", — додали у відомстві.

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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Харкові викрили схему закупівлі неякісних бронежилетів для працівників поліції. Серед учасників було двоє правоохоронців.

А в Ізмаїлі на Одещині хочуть створити автоматизовану систему централізованого оповіщення та пропонують заплатити 8,4 мільйона гривень.

Міноборони зброя ЗСУ закупівлі ДПСУ

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