Закупки для ВСУ в обход — в ГНСУ отреагировали на решение правительства

Боеприпасы. Иллюстративное фото: mil.in.ua

Кабинет Министров Украины обнародовал распоряжение о предоставлении ГПСУ 23 миллиарда гривен. Их должны потратить на закупку боеприпасов для ВСУ в обход Агентства оборонных закупок Минобороны.

Это прокомментировала пресс-служба ГПСУ в Telegram во вторник, 3 декабря.

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Там отметили, что в соцсетях начала распространяться информация о делегировании Администрации ГПСУ полномочий на выполнение отдельной бюджетной программы для закупки товаров оборонного назначения для нужд Сил обороны с последующей передачей ВСУ.

"Государственная пограничная служба Украины является ответственным государственным органом, составной частью Сил обороны Украины и действует исключительно в пределах норм действующего законодательства и интересов Украины", — говорится в сообщении.

В ГПСУ уточнили, что накануне получили предложения по возможности закупки по ряду соответствующих номенклатур необходимых средств для обеспечения сил обороны. Эти предложения были направлены в Минобороны и Генштаб с целью изучения вопроса и принятия решения. Результатом стало делегирование полномочий осуществлять оборонные закупки.

"Просим не спекулировать по указанной теме и избегать манипуляций, которые сейчас распространяются в публичной плоскости", — добавили в ведомстве.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, в Харькове разоблачили схему закупки некачественных бронежилетов для работников полиции. Среди участников было двое правоохранителей.

А в Измаиле на Одещине хотят создать автоматизированную систему централизованного оповещения и предлагают заплатить 8,4 миллиона гривен.