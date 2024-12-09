В Украине с 2025 года изменят систему закупок для ВСУ

Иллюстративное фото: Силы ТрО.

Государственный оператор тыла разрабатывает модуль в системе DOT-Chain. Через него будут осуществлять обеспечение ВСУ, в частности, дронами, средствами радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки.

Об этом сообщают Новини.LIVE

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Обеспечение ВСУ

Так, цифровизация позволит сделать процесс более прозрачным и ускорить поставки средств для фронта, которые являются критически важными. Уже есть успешный опыт системы DOT-Chain, которая сократила цикл поставок продуктов питания для ВСУ в четыре раза.

Благодаря этим изменениям подразделения бригады смогут самостоятельно выбирать необходимые им средства в соответствии с бюджетами.

Предусмотренный функционал позволит установить прямое взаимодействие между производителями и поставщиками, Государственным оператором тыла и конечным пользователем — военными.

В первые 6 месяцев 2025 года заработает функционал сбора потребности, который будет происходить следующим образом:

каждое подразделение бригады формирует заявку в соответствии с поставленными боевыми задачами;

Соответственно заявок от бригад ДОТ формирует заказы на производителей;

"Внедрение DOT-Chain Defense повлияет не только на быстрое и качественное обеспечение наших защитников беспилотниками, средствами РЭБ и разведки, наземными роботизированными комплексами и наземными станциями управления", — отметила советник ІТ в ДОТ Алена Жужа.

Она добавила, что это позволит украинским производителям увеличить объемы производства на основании четкого понимания реальных потребностей.

Напомним, Государственный оператор тыла реформировал систему закупок для ВСУ. В частности, речь идет об уменьшении цен на яйца.

Также правительство предоставило ГПСУ полномочия осуществлять закупки боеприпасов для ВСУ. В ведомстве прокомментировали эту информацию.