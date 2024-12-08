В Україні провели реформу системи закупівель для ЗСУ

Яйце. Фото: Новини.LIVE

Державний оператор тилу реформував систему закупівель для ЗСУ. Гендиректор компанії Арсен Жумаділов зазначив, що до 2023 року в контрактах для армії дійсно фіксували завищені ціни.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Система закупівель для ЗСУ

У Державному операторі тилу зауважили, що яйця по 17 гривень за штуку стали своєрідним мемом військових закупівель. Вони символізують перехід до доброчесності та прозорості.

Нова справедлива ціна становить 3,95 гривні за штуку й відповідає ринковим показникам. За словами Жумаділова, у контрактах для ЗСУ до 2023 року справді були завищені витрати, наразі їх знизили.

Нагадаємо, у Харкові викрили схему закупівлі неякісних бронежилетів для працівників поліції. Серед учасників було двоє правоохоронців.

А уряд надав ДПСУ повноваження здійснювати закупівлі боєприпасів для ЗСУ. У відомстві прокоментували цю інформацію.