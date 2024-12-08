В Украине провели реформу системы закупок для ВСУ

Государственный оператор тыла реформировал закупки для ВСУ
Государственный оператор тыла реформировал систему закупок для ВСУ. Гендиректор компании Арсен Жумадилов отметил, что до 2023 года в контрактах для армии действительно фиксировали завышенные цены.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Система закупок для ВСУ
В Государственном операторе тыла отметили, что яйца по 17 гривен за штуку стали своеобразным мемом военных закупок. Они символизируют переход к добропорядочности и прозрачности.
Новая справедливая цена составляет 3,95 гривны за штуку и соответствует рыночным показателям. По словам Жумадилова, в контрактах для ВСУ до 2023 года действительно были завышены расходы, сейчас их снизили.
Напомним, в Харькове разоблачили схему закупки некачественных бронежилетов для работников полиции. Среди участников было двое правоохранителей.
А правительство предоставило ГПСУ полномочия осуществлять закупки боеприпасов для ВСУ. В ведомстве прокомментировали эту информацию.
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