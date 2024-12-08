В Украине провели реформу системы закупок для ВСУ

Яйцо. Фото: Новини.LIVE

Государственный оператор тыла реформировал систему закупок для ВСУ. Гендиректор компании Арсен Жумадилов отметил, что до 2023 года в контрактах для армии действительно фиксировали завышенные цены.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Система закупок для ВСУ

В Государственном операторе тыла отметили, что яйца по 17 гривен за штуку стали своеобразным мемом военных закупок. Они символизируют переход к добропорядочности и прозрачности.

Новая справедливая цена составляет 3,95 гривны за штуку и соответствует рыночным показателям. По словам Жумадилова, в контрактах для ВСУ до 2023 года действительно были завышены расходы, сейчас их снизили.

Напомним, в Харькове разоблачили схему закупки некачественных бронежилетов для работников полиции. Среди участников было двое правоохранителей.

А правительство предоставило ГПСУ полномочия осуществлять закупки боеприпасов для ВСУ. В ведомстве прокомментировали эту информацию.