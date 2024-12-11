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Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

11 декабря 2024 15:42
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Оборонно-промышленный комплекс Украины — насколько высокая эффективность
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: Шмыгаль, Facebbok
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Больше совместных предприятий в оборонной отрасли Украина имеет с Германией — в планах производство противотанковых гранатометов и мин. Сейчас оборонно-промышленный комплекс страны состоит из 800 предприятий и более 300 тысяч работников.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине, сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец, работающая на VII немецко-украинском бизнес-форуме.

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Шмыгаль заявил о том, что Украина усиливает оборонно-промышленный комплекс, способность которого на 2025 год составляет около 30 млрд долларов.

"Сейчас наша армия прикрывает восточный фланг Европы и будет делать это в будущем. Наше оружейное производство набирает обороты, способность украинского ОПК уже на 2025 год составляет около 30 млрд долларов", — подчеркнул премьер-министр.

Он подчеркнул, что сотрудничество с Германией в оборонной сфере открывает широкие перспективы, и украинский ОПК будет работать на общую безопасность европейского континента.

"С Германией имеем больше всего совместных предприятий в оборонной отрасли. Речь идет о совместных проектах по ремонту и обслуживанию бронетехники и танков, производству современник БМП, систем ПВО и ракет к ним. Есть также проекты по производству в Украине противотанковых гранатометов и противотанковых мин", — отметил Шмыгаль.

Премьер добавил, что оборонно-промышленный комплекс Украины составляет 800 предприятий и более 300 тысяч работников.

Напомним, украинское производство уже создает дальнобойные беспилотники. Их дальность составляет до 1800 километров, а дроны способны добраться вглубь территории России.

Ранее мы писали о том, что Украина презентовала новый дрон-ракету "Пекло", который был передан ВСУ. Беспилотник обладает высокой скоростью полета — до 700 км/ч, а его максимальная дальность достигает более 700 км.

Денис Шмыгаль Германия оружие оборонная сфера война в Украине ВПК

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