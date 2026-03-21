Що з цінами на газ і пальне в Україні сьогодні
В Україні ціни на пальне продовжують зростати, але залежить від регіону і виду палива. Станом на суботу, 21 березня, бензин A-95+ коштує близько 74,65 грн/л, A-92 обійдеться у 66,49 грн/л, вартість дизельного пального сягає 81,25 грн/л, а газу — 44,92 грн/л.
Ціни на пальне у Київській області 21 березня
У суботу вартість пального у Києві та області на більшості АЗС залишилась без змін, але в середньому все ж зросла. Тож станом на 21 березня ціни на автозаправках такі:
В середньому вартість пального у столиці така:
- А-95+ — 75,21 грн/л;
- А-95 — 71,90 грн/л;
- А-92 — 69,09 грн/л;
- дизельне паливо — 81,60 грн/л;
- газ — 44,56 грн/л.
Ціни на пальне у Харкові
На порталі "Мінфін" вказано, що у Харкові та області 21 березня ціни на бензин, газ та дизель теж в середньому зросли. Вартість наразі така:
- А-95+ — 74,10 грн/л;
- А-95 — 70,41 грн/л;
- А-92 — 65,97 грн/л;
- дизельне паливо — 79,76 грн/л;
- газ — 44,75 грн/л.
Якщо говорити про конкретні АЗС Харкова та області, то сьогодні ціна за літр така:
Ціни на пальне у Львові
У Львові та області в цей день теж зберігається висока ціна на пальне і в середньому вартість знову пішла вгору:
- А-95+ — 74,98 грн/л;
- А-95 — 72,08 грн/л;
- А-92 — 65,99 грн/л;
- дизельне паливо — 81,96 грн/л;
- газ — 45,17 грн/л.
Проте на деяких АЗС Львівщини все ж є вигідніші ціни у порівнянні з іншими заправними станціями:
Нагадаємо, що Кабмін на тлі зростання цін на пальне в Україні запустив новий інструмент підтримки водіїв під назвою "Кешбек на пальне". Програма запрацювала з 20 березня і вже дозволяє отримати компенсацію до 1000 грн на одну особу щомісяця.
