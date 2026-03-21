Что с ценами на газ и топливо в Украине сегодня

Что с ценами на газ и топливо в Украине сегодня

Дата публикации 21 марта 2026 00:06
Цены на топливо в Киеве по состоянию на 20 марта. Фото: Новини.LIVE

В Украине цены на топливо продолжают расти, но зависит от региона и вида топлива. По состоянию на субботу, 21 марта, бензин A-95+ стоит около 74,65 грн/л, A-92 обойдется в 66,49 грн/л, стоимость дизельного топлива достигает 81,25 грн/л, а газа — 44,92 грн/л.

Новини.LIVE рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.

Читайте также:

Цены на топливо в Киевской области 21 марта

В субботу стоимость топлива в Киеве и области на большинстве АЗС осталась без изменений, но в среднем все же выросла. Поэтому по состоянию на 21 марта цены на автозаправках такие:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Києв 21 березня
Цены на топливо на АЗС Киевской области 21 марта. Фото: скриншот

В среднем стоимость топлива в столице такая:

  • А-95+ - 75,21 грн/л;
  • А-95 - 71,90 грн/л;
  • А-92 - 69,09 грн/л;
  • дизельное топливо - 81,60 грн/л;
  • газ - 44,56 грн/л.

Цены на топливо в Харькове

На портале "Минфин" указано, что в Харькове и области 21 марта цены на бензин, газ и дизель тоже в среднем выросли. Стоимость сейчас такая:

  • А-95+ — 74,10 грн/л;
  • А-95 — 70,41 грн/л;
  • А-92 — 65,97 грн/л;
  • дизельное топливо — 79,76 грн/л;
  • газ — 44,75 грн/л.

Если говорить о конкретных АЗС Харькова и области, то сегодня цена за литр такая:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Харкові 21 березня
Цены на топливо на АЗС Харькова 21 марта. Фото: скриншот

Цены на топливо во Львове

Во Львове и области в этот день тоже сохраняется высокая цена на топливо и в среднем стоимость снова пошла вверх:

  • А-95+ — 74,98 грн/л;
  • А-95 — 72,08 грн/л;
  • А-92 — 65,99 грн/л;
  • дизельное топливо — 81,96 грн/л;
  • газ — 45,17 грн/л.

Однако на некоторых АЗС Львовщины все же есть более выгодные цены по сравнению с другими заправочными станциями:

Скільки коштує газ, бензин та дизельне пальне у Львові 21 березня
Цены на топливо на АЗС Львова 21 марта. Фото: скриншот

Напомним, что Кабмин на фоне роста цен на топливо в Украине запустил новый инструмент поддержки водителей под названием "Кэшбек на топливо". Программа заработала с 20 марта и уже позволяет получить компенсацию до 1000 грн на одного человека ежемесячно.

Также мы писали, что конфликт на Ближнем Востоке вызвал рост цен не только в Украине. Это произошло в том числе в Европе, из-за чего власти европейских стран переходят к экстренным решениям.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Ткач Эдуард
