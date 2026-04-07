Секретаря РНБО хотіли замінити заступником: Рада провалила проєкт

Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Сьогодні, 7 квітня, Верховна Рада провалила законопроєкт №14298 про внесення зміни до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України". Зокрема, пропонувалося перерозподілити повноваження в РНБО. Голосів нардепам не вистачило.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Як зараз розподіляються повноваження в РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони, якого призначає президент, працює разом із заступниками та визначає для них коло обов’язків відповідно до їхніх функцій. Саме він координує їхню діяльність і розподіляє завдання в межах наданих повноважень.

Разом із тим чинне законодавство не дає чіткої відповіді на питання, хто має виконувати обов’язки секретаря у випадку його тимчасової відсутності. При цьому до компетенції секретаря входить підписання розпоряджень, а також організація їх реалізації та контроль за виконанням.

Які зміни пропонуються

Новий законопроєкт мав на меті усунути цю прогалину. У документі пропонувалося закріпити норму, за якою у разі відсутності секретаря РНБО або неможливості виконання ним своїх функцій його повноваження тимчасово передаватимуться одному із заступників.

Ініціаторами таких змін виступили народні депутати від "Слуги народу".

Наразі посаду секретаря РНБО обіймає Рустем Умєров, який був призначений 18 липня 2025 року.

