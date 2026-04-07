Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Секретаря РНБО хотіли замінити заступником: Рада провалила проєкт

Секретаря РНБО хотіли замінити заступником: Рада провалила проєкт

Ua ru
Дата публікації: 7 квітня 2026 13:22
Депутати в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Сьогодні, 7 квітня, Верховна Рада провалила законопроєкт №14298 про внесення зміни до Закону України "Про Раду національної безпеки і оборони України". Зокрема, пропонувалося перерозподілити повноваження в РНБО. Голосів нардепам не вистачило.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

Як зараз розподіляються повноваження в РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони, якого призначає президент, працює разом із заступниками та визначає для них коло обов’язків відповідно до їхніх функцій. Саме він координує їхню діяльність і розподіляє завдання в межах наданих повноважень.

Разом із тим чинне законодавство не дає чіткої відповіді на питання, хто має виконувати обов’язки секретаря у випадку його тимчасової відсутності. При цьому до компетенції секретаря входить підписання розпоряджень, а також організація їх реалізації та контроль за виконанням.

Які зміни пропонуються

Новий законопроєкт мав на меті усунути цю прогалину. У документі пропонувалося закріпити норму, за якою у разі відсутності секретаря РНБО або неможливості виконання ним своїх функцій його повноваження тимчасово передаватимуться одному із заступників.

Читайте також:

Ініціаторами таких змін виступили народні депутати від "Слуги народу"

Наразі посаду секретаря РНБО обіймає Рустем Умєров, який був призначений 18 липня 2025 року.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно в Раді зареєстрували ініціативу, яка передбачає надання державної охорони для окремих категорій військових посадових осіб. Текст документа наразі відсутній. Його відправили на розгляд керівництву.

Також депутати пропонують заборонити учням використовувати під час уроків телефони, планшети та смарт-годинники. Їх планують дозволити лише за освітніх та медичних потреб. 

Верховна Рада законопроєкт народні депутати РНБО
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації