Главная Новости дня Секретаря СНБО хотели заменить заместителем: Рада провалила проект

Дата публикации 7 апреля 2026 13:22
Секретаря СНБО хотели заменить заместителем: Рада провалила проект
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Сегодня, 7 апреля, Верховная Рада провалила законопроект №14298 о внесении изменения в Закон Украины "О Совете национальной безопасности и обороны Украины". В частности, предлагалось перераспределить полномочия в СНБО. Голосов нардепам не хватило нардепов.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Как сейчас распределяются полномочия в СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны, которого назначает президент, работает вместе с заместителями и определяет для них круг обязанностей в соответствии с их функциями. Именно он координирует их деятельность и распределяет задачи в пределах предоставленных полномочий.

Вместе с тем действующее законодательство не дает четкого ответа на вопрос, кто должен исполнять обязанности секретаря в случае его временного отсутствия. При этом в компетенцию секретаря входит подписание распоряжений, а также организация их реализации и контроль за выполнением.

Какие изменения предлагаются

Новый законопроект имел целью устранить этот пробел. В документе предлагалось закрепить норму, по которой в случае отсутствия секретаря СНБО или невозможности выполнения им своих функций его полномочия временно будут передаваться одному из заместителей.

Инициаторами таких изменений выступили народные депутаты от "Слуги народа".

Сейчас должность секретаря СНБО занимает Рустем Умеров, который был назначен 18 июля 2025 года.

Как писали Новини.LIVE, недавно в Раде зарегистрировали инициативу, которая предусматривает предоставление государственной охраны для отдельных категорий военных должностных лиц. Текст документа пока отсутствует. Его отправили на рассмотрение руководству.

Также депутаты предлагают запретить ученикам использовать во время уроков телефоны, планшеты и смарт-часы. Их планируют разрешить только при образовательных и медицинских потребностей.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
