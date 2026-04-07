Нардепы решили не ослаблять финконтроль за чиновниками

В законопроекте об отмене льготы на посылки (до 150 евро) убрали норму, которой планировали ослабить финконтроль за чиновниками и их семьями. В последний момент решили оставить мониторинг пожизненным, вместо предложенных парламентариями трех лет. После обсуждения нардепы решили оставить действующую модель статуса PEP.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

Финмониторинг для чиновников будет пожизненным

Сейчас действует пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и их семей. Нардепы же предлагали ограничить этот срок до трех лет.

"В законопроекте об отмене льготы на посылки (до 150 евро), норму об ограничении "ПЭПства до трех лет и для госбанков" убрали. По результатам дискуссии оказалось, что нарушение наших обязательств", — говорится в сообщении.

Кроме того, до вступления Украины в ЕС останавливаются штрафы для банков за нарушения по ПЭПам.

