Видео

Нардепы решили не ослаблять финконтроль за чиновниками

Нардепы решили не ослаблять финконтроль за чиновниками

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 12:41
Нардепы решили не ослаблять финконтроль за чиновниками
Нардепы в парламенте. Фото: пресс-служба Рады

В законопроекте об отмене льготы на посылки (до 150 евро) убрали норму, которой планировали ослабить финконтроль за чиновниками и их семьями. В последний момент решили оставить мониторинг пожизненным, вместо предложенных парламентариями трех лет. После обсуждения нардепы решили оставить действующую модель статуса PEP.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка.

допис Железняка
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Финмониторинг для чиновников будет пожизненным

Сейчас действует пожизненный финансовый мониторинг для чиновников и их семей. Нардепы же предлагали ограничить этот срок до трех лет.

законопроекте об отмене льготы на посылки (до 150 евро), норму об ограничении "ПЭПства до трех лет и для госбанков" убрали. По результатам дискуссии оказалось, что нарушение наших обязательств", — говорится в сообщении.

Кроме того, до вступления Украины в ЕС останавливаются штрафы для банков за нарушения по ПЭПам.

Как сообщали Новини.LIVE, что Рада сегодня может продлит действие военного сбора на три года после завершения войны. Также нардепы планируют создать в Украине отдельный спецфонд. Туда будут направлены средства на армию.

Также сегодня нардепы должны рассмотреть налогообложение цифровых платформ и посылок. Предварительно, нардепы пришли к договоренности относительно голосования за эти проекты.

Верховная Рада чиновники нардепы финансовый мониторинг
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
