Нардепи вирішили не послаблювати фінконтроль за чиновниками

Нардепи вирішили не послаблювати фінконтроль за чиновниками

Дата публікації: 7 квітня 2026 12:41
Нардепи в парламенті. Фото: пресслужба Ради

У законопроєкті про скасування пільги на посилки (до 150 євро) прибрали норму, якою планували послабити фінконтроль за чиновниками та їхніми сім’ями. В останній момент вирішили залишити моніторинг довічним, замість запропонованих парламентарями трьох років. Після обговорення нардепи вирішили залишити чинну модель статусу PEP.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

допис Железняка
Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Фінмоніторинг для чиновників буде довічним

Зараз діє довічний фінансовий моніторинг для чиновників та їх сімей. Нардепи ж пропонували обмежити цей термін до трьох років.

законопроєкті про скасування пільги на посилки (до 150 євро), норму про обмеження "ПЕПства до трьох років і для держбанків" прибрали. По результатам дискусії виявилось, що порушення наших зобовʼязань", — йдеться в повідомленні.

Крім того, до набуття членства України в ЄС зупиняються штрафи для банків за порушення по ПЕПам.

Читайте також:

Як повідомляли Новини.LIVE, що Рада сьогодні може продовжить дію військового збору на три роки після завершення війни. Також нардепи планують створити в Україні окремий спецфонд. Туди будуть спрямовані кошти на армію.

Також сьогодні нардепи мають розглянути оподаткування цифрових платформ і посилок. Попередньо, нардепи дійшли домовленості щодо голосування за ці проєкти.

Верховна Рада чиновники нардепи фінансовий моніторинг
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
