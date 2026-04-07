Нардепи вирішили не послаблювати фінконтроль за чиновниками

Нардепи в парламенті. Фото: пресслужба Ради

У законопроєкті про скасування пільги на посилки (до 150 євро) прибрали норму, якою планували послабити фінконтроль за чиновниками та їхніми сім’ями. В останній момент вирішили залишити моніторинг довічним, замість запропонованих парламентарями трьох років. Після обговорення нардепи вирішили залишити чинну модель статусу PEP.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

Фінмоніторинг для чиновників буде довічним

Зараз діє довічний фінансовий моніторинг для чиновників та їх сімей. Нардепи ж пропонували обмежити цей термін до трьох років.

"У законопроєкті про скасування пільги на посилки (до 150 євро), норму про обмеження "ПЕПства до трьох років і для держбанків" прибрали. По результатам дискусії виявилось, що порушення наших зобовʼязань", — йдеться в повідомленні.

Крім того, до набуття членства України в ЄС зупиняються штрафи для банків за порушення по ПЕПам.

