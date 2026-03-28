Рубіо запропонував Каллас самій закінчити війну в Україні, — Axios

У п'ятницю, 27 березня, на зустрічі глав МЗС G7 у Франції виникла перепалка. Напружена ситуація сталася між держсекретарем США Марко Рубіо і главою дипломатії ЄС Каєю Каллас через війну в Україні.

Чому Рубіо запропонував Каллас самій зайнятися питанням війни РФ проти України

За словами джерел, напружений обмін думками був симптомом взаємної недовіри між США і багатьма їхніми союзниками в Європі з приводу війни в Україні.

Зокрема, Каллас розкритикувала США за те, що Вашингтон не посилює тиск на Москву. Вона зазначила, що роком раніше Рубіо на тому самому форумі говорив, що якщо РФ заважатиме закінчити війну, то терпіння США вичерпається, і Вашингтон вживе додаткових кроків проти Кремля.

"Минув рік, а Росія не зрушила з місця. Коли ж закінчиться ваше терпіння", — запитала Каллас Рубіо.

Джерела кажуть, що держсекретар США був явно роздратований цією заявою.

"Ми робимо все можливе, щоб покласти край війні. Якщо ви вважаєте, що можете зробити краще, будь ласка. Ми ж відійдемо в сторону", — відповів Рубіо, підвищуючи голос.

Він додав, що США намагаються вести переговори з обома сторонами, але допомагають тільки одній стороні — Україні, надаючи зброю, розвідувальну інформацію та іншу підтримку.

Після цієї бурхливої дискусії кілька європейських міністрів втрутилися в діалог, заявивши, що вони, як і раніше, хочуть, щоб США продовжували дипломатію між Росією та Україною.

Два джерела повідомили, що наприкінці зустрічі Рубіо і Каллас ненадовго зупинилися, щоб спробувати залагодити конфлікт.

"Це був відвертий обмін думками. Для цього й існує дипломатія", — сказав виданню Axios представник Держдепартаменту США.

Однак сам Рубіо після зустрічі G7 спростував інформацію про будь-які розбіжності або критику.

"Ці зустрічі часто присвячені висловленню подяки Америці за нашу роль... і вдячності за посередницьку роль, яку ми намагалися зіграти в цій війні між Росією та Україною. Ніхто там не кричить, не підвищує голос і не говорить нічого негативного", — сказав він представникам медіа.



Як повідомляло Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп хоче, щоб війна в Україні була закінчена до проміжних виборів до Конгресу, які будуть у листопаді цього року.



Також Трамп цієї ночі знову заявив, що завершенню війни заважає ненависть між главою Кремля Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.