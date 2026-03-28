Рубио предложил Каллас самой закончить войну в Украине, — Axios

Дата публикации 28 марта 2026 06:08
Марко Рубио. Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

В пятницу, 27 марта, на встрече глав МИД G7 во Франции возникла перепалка. Напряженная ситуация произошла между госсекретарем США Марко Рубио и главой дипломатии ЕС Каей Каллас из-за войны в Украине.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Axios.

Почему Рубио предложил Каллас самой заняться вопросом войны РФ против Украины

По словам источников, напряженный обмен мнениями был симптомом взаимного недоверия между США и многими их союзниками в Европе по поводу войны в Украине.

В частности, Каллас раскритиковала США за то, что Вашингтон не усиливает давление на Москву. Она отметила, что годом ранее Рубио на том же форуме говорил, что если РФ будет мешать закончить войну, то терпение США иссякнет и Вашингтон предпримет дополнительные шаги против Кремля.

"Прошел год, а Россия не сдвинулась с места. Когда же закончиться ваше терпение", — спросила Каллас Рубио.

Источники говорят, что госсекретарь США был явно раздражен этим заявлением.

"Мы делаем все возможное, чтобы положить конец войне. Если вы считаете, что можете сделать лучше, пожалуйста. Мы же отойдем в сторону", — ответил Рубио, повышая голос.

Он добавил, что США пытаются вести переговоры с обеими сторонами, но помогают только одной стороне — Украине, предоставляя орудие, разведывательную информацию и другую поддержку.

После этой бурной дискуссии несколько европейских министров вмешались в диалог, заявив, что они по-прежнему хотят, чтобы США продолжали дипломатию между Россией и Украиной.

Два источника сообщили, что в конце встречи Рубио и Каллас ненадолго остановились, чтобы попытаться уладить конфликт.

"Это был откровенный обмен мнениями. Для этого и существует дипломатия", — сказал изданию Axios представитель Госдепартамента США.

Однако сам Рубио после встречи G7 опроверг информацию о каких-либо разногласиях или критике.

"Эти встречи зачастую посвящены выражению благодарности Америке за нашу роль... и признательности за посредническую роль, которую мы пытались сыграть в этой войне между Россией и Украиной. Никто там не кричит, не повышает голос и не говорит ничего негативного", — сказал он представителям медиа.

Как сообщало Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп хочет, чтобы война в Украине была закончена до промежуточных выборов в Конгресс, которые будут в ноябре этого года.

Также Трамп этой ночью снова заявил, что завершению войны мешает ненависть между главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
