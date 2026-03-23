Рубіо відреагував на смерть Патріарха Філарета

Державний секретар США Марко Рубіо.

Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет присвятив життя служінню людям. Він сформував духовну ідентичність країни в переломні моменти її історії.

Про це йдеться в заяві американського державного секретаря Марко Рубіо, яку пресслужба Державного департаменту США оприлюднила 21 березня, передає Новини.LIVE.

Заява Марко Рубіо.

Реакція держсекретаря США на смерть Патріарха Філарета

"Сумуємо із приводу смерті Його Святості Патріарха Філарета і висловлюємо щирі співчуття народу України та всім віруючим української православної громади", — йдеться у зверненні.

Державний секретар США наголосив, що спадщина Філарета житиме в силі релігійного та національного життя України. Також він побажав Патріарху спочивати з миром.

Що відомо про смерть Патріарха Філарета

Патріарх Філарет пішов із життя 20 березня у віці 97 років. Причиною його смерті стало загострення хронічних хвороб. Того ж дня ввечері в Михайлівському соборі розпочалося прощання. Церемонію відвідали Володимир і Олена Зеленські.

22 березня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся жалобний ранок. Об 11:00 жалобна хода вирушила від Михайлівського монастиря через Софіївську площу. Кінцевою точкою маршруту став Володимирський кафедральний собор — на його території завершили чин відспівування.