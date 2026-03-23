Головна Новини дня Рубіо відреагував на смерть Патріарха Філарета

Рубіо відреагував на смерть Патріарха Філарета

Дата публікації: 23 березня 2026 00:02
Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Nathan Howard

Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет присвятив життя служінню людям. Він сформував духовну ідентичність країни в переломні моменти її історії.

Про це йдеться в заяві американського державного секретаря Марко Рубіо, яку пресслужба Державного департаменту США оприлюднила 21 березня, передає Новини.LIVE.

Заява Марко Рубіо
Заява Марко Рубіо. Фото: скриншот із сайту Державного департаменту США 

Реакція держсекретаря США на смерть Патріарха Філарета 

"Сумуємо із приводу смерті Його Святості Патріарха Філарета і висловлюємо щирі співчуття народу України та всім віруючим української православної громади", — йдеться у зверненні. 

Державний секретар США наголосив, що спадщина Філарета житиме в силі релігійного та національного життя України. Також він побажав Патріарху спочивати з миром.

Що відомо про смерть Патріарха Філарета 

Патріарх Філарет пішов із життя 20 березня у віці 97 років. Причиною його смерті стало загострення хронічних хвороб. Того ж дня ввечері в Михайлівському соборі розпочалося прощання. Церемонію відвідали Володимир і Олена Зеленські.

22 березня у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся жалобний ранок. Об 11:00 жалобна хода вирушила від Михайлівського монастиря через Софіївську площу. Кінцевою точкою маршруту став Володимирський кафедральний собор — на його території завершили чин відспівування.

США смерть церква релігія Марко Рубіо
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
