Рубио отреагировал на смерть Патриарха Филарета

Государственный секретарь США Марко Рубио.

Почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет посвятил жизнь служению людям. Он сформировал духовную идентичность страны в переломные моменты ее истории.

Об этом говорится в заявлении американского государственного секретаря Марко Рубио, которое пресс-служба Государственного департамента США обнародовала 21 марта, передает Новини.LIVE.

Заявление Марко Рубио.

"Скорбим по поводу смерти Его Святейшества Патриарха Филарета и выражаем искренние соболезнования народу Украины и всем верующим украинской православной громады", — говорится в обращении.

Государственный секретарь США подчеркнул, что наследие Филарета будет жить в силе религиозной и национальной жизни Украины. Также он пожелал Патриарху покоиться с миром.

Что известно о смерти Патриарха Филарета

Патриарх Филарет ушел из жизни 20 марта в возрасте 97 лет. Причиной его смерти стало обострение хронических болезней. В тот же день вечером в Михайловском соборе началось прощание. Церемонию посетили Владимир и Елена Зеленские.

22 марта в Свято-Михайловском Златоверхом соборе состоялось траурное утро. В 11:00 траурное шествие отправилось от Михайловского монастыря через Софиевскую площадь. Конечной точкой маршрута стал Владимирский кафедральный собор — на его территории завершили чин отпевания.