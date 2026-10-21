Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Держсекретар США Марко Рубіо виступив за збереження прямих дипломатичних контактів між керівниками провідних ядерних держав світу. На його переконання, готовність сідати за стіл переговорів не є поступкою чи нагородою для опонентів, а залишається єдиним інструментом для досягнення миру.

Про це Марко Рубіо заявив під час спілкування з журналістами, передає Новини.LIVE.

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Рубіо пояснив чому відбувається діалог між ядерними державами

Державний секретар США Марко Рубіо не бачить жодної проблеми в тому, що лідери трьох найсильніших ядерних країн світу підтримують контакти. За його словами, у міжнародній політиці варто "подорослішати" і зрозуміти, що наявність серйозних конфліктів між державами — це не привід відмовлятися від спілкування на найвищому рівні.

Політик відверто розкритикував тих, хто називає переговори слабкістю чи своєрідною нагородою для іншої сторони. Він пояснив, що президент Сполучених Штатів також дотримується такої думки і ніколи не вважав саму розмову поступкою опоненту.

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"Я вважаю, що це цілком логічно. У них можуть бути серйозні розбіжності з різних питань", — сказав політик.

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Рубіо додав, що його дивують коментарі деяких експертів: "Я чую, як люди по телевізору кажуть: "О, ви винагороджуєте такого-то, розмовляючи з ним". Ну, це абсурд".

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Як закінчити війну в Україні на думку Рубіо

Свою позицію держсекретар США пояснив на прикладі російсько-української війни. Він впевнений, що будь-який мирний процес вимагає залучення обох сторін конфлікту, інакше дипломатія просто не працює.

"Наприклад, як ви збираєтеся досягти мирної угоди між Росією та Україною, якщо не будете розмовляти з Росією та Україною? Ви ж мусите з ними розмовляти, чи не так?" — резюмував Марко Рубіо.

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Новини.LIVE повідомляли, що під час перельоту до Осло Володимир Зеленський провів переговори з держсекретарем США Марко Рубіо. Ключовими темами розмови стали передача Україні додаткових ракет-перехоплювачів для ППО, спільна робота розвідок та стабільне функціонування зв'язку Starlink.

Зі свого боку Марко Рубіо категорично відкинув звинувачення про те, що Сполучені Штати навмисно блокують постачання зенітних ракет Києву або приховують розвідувальні дані, зокрема про пуски російської балістики. Американський посадовець назвав неправдивими твердження, нібито через брак інформації від Вашингтона на фронті гинуть українці, та запевнив у повноцінній підтримці Сил оборони.

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Тим часом у Пекіні в МЗС Китаю заявили, що не мають даних про підготовку тристороннього саміту лідерів КНР, США та РФ. Раніше Володимир Путін виступив із пропозицією зібрати наступного місяця Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа для обговорення війни проти України, однак китайська сторона таких планів поки не підтверджує.