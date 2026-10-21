Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Kylie Cooper

Госсекретарь США Марко Рубио выступил за сохранение прямых дипломатических контактов между лидерами ведущих ядерных держав мира. По его мнению, готовность сесть за стол переговоров не является уступкой или наградой для оппонентов, а остается единственным инструментом для достижения мира.

Об этом Марко Рубио заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

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Рубио объяснил, почему ведется диалог между ядерными державами

Государственный секретарь США Марко Рубио не видит никакой проблемы в том, что лидеры трех сильнейших ядерных стран мира поддерживают контакты. По его словам, в международной политике стоит «повзрослеть» и понять, что наличие серьезных конфликтов между государствами — это не повод отказываться от общения на высшем уровне.

Политик откровенно раскритиковал тех, кто называет переговоры слабостью или своеобразной наградой для другой стороны. Он пояснил, что президент Соединенных Штатов также придерживается такого мнения и никогда не считал сам разговор уступкой оппоненту.

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"Я считаю, что это вполне логично. У них могут быть серьезные разногласия по разным вопросам", — сказал политик.

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Рубио добавил, что его удивляют комментарии некоторых экспертов: "Я слышу, как люди по телевизору говорят: "О, вы вознаграждаете такого-то, разговаривая с ним". Ну, это абсурд".

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Как закончить войну в Украине, по мнению Рубио

Свою позицию госсекретарь США объяснил на примере российско-украинской войны. Он уверен, что любой мирный процесс требует вовлечения обеих сторон конфликта, иначе дипломатия просто не работает.

"Например, как вы собираетесь достичь мирного соглашения между Россией и Украиной, если не будете разговаривать с Россией и Украиной? Вы же должны с ними разговаривать, не так ли?" — резюмировал Марко Рубио.

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Новини.LIVE сообщали, что во время перелёта в Осло Владимир Зеленский провёл переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Ключевыми темами беседы стали передача Украине дополнительных ракет-перехватчиков для ПВО, совместная работа спецслужб и стабильное функционирование связи Starlink.

Со своей стороны Марко Рубио категорически отверг обвинения в том, что Соединенные Штаты намеренно блокируют поставки зенитных ракет Киеву или скрывают разведывательные данные, в частности о пусках российской баллистики. Американский чиновник назвал ложными утверждения о том, что из-за недостатка информации из Вашингтона на фронте гибнут украинцы, и заверил в полноценной поддержке Сил обороны.

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Тем временем в Пекине в МИД Китая заявили, что не располагают данными о подготовке трехстороннего саммита лидеров КНР, США и РФ. Ранее Владимир Путин выступил с предложением собрать в следующем месяце Си Цзиньпина и Дональда Трампа для обсуждения войны против Украины, однако китайская сторона таких планов пока не подтверждает.