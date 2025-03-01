Рубіо заявив що Трамп уникає конфліктів з Путіним, щоб не зашкодити переговорам

Держсекретар США Марко Рубіо. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Президент США Дональд Трамп займає "обережну" позицію щодо російського диктатора Володимира Путіна, оскільки вважає, що жорстка риторика може нашкодити переговорам про припинення війни. Він вважає, що Путін не стане сідати за стіл переговорів, якщо з ним спілкуватимуться в агресивному тоні.

Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CNN.

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Держсекретар пояснив, що Трамп уникає різких заяв щодо Путіна, щоб не створювати додаткових бар'єрів для потенційних мирних переговорів.

"Як ви збираєтеся змусити Володимира Путіна і Російську Федерацію сісти за стіл, щоб навіть обговорити можливість чи навіть дослідити, чи є можливість для миру? Ви ж не збираєтеся робити це, обзиваючи їх?" — сказав Марко Рубіо.

Він також додав, що вимоги щодо відповідальності Росії за відновлення України можуть бути розглянуті лише в рамках дипломатичних переговорів. Мовляв, президент Трамп укладав угоди все своє життя, і ніхто не сяде за стіл переговорів, якщо з ним говорити агресивно.

"І після цього складається враження, що, можливо, Зеленський не хоче мирної угоди. Він каже, що хоче, але, можливо, це не так. І це активне підривання зусиль щодо досягнення миру викликає глибоке розчарування у всіх, хто брав участь у комунікаціях з ним напередодні цієї зустрічі", — заявив держсекретар.

За словами Рубіо, зустріч Трампа із Зеленським виявилася "марною витратою часу" для американської адміністрації. Він заявив, що президент США дав зрозуміти Зеленському, що той може повернутися у Білий дім, коли справді буде готовим до миру.

Рубіо не дав чіткої відповіді щодо довіри до Путіна

Щодо довіри до Путіна держсекретар підкреслив, що США діятимуть за принципом "Довіряй, але перевіряй". Він також зазначив, що Білий дім прагне з'ясувати, чи мир узагалі можливий, і що переговори з РФ можуть стати кроком у цьому напрямку.

"Трамп укладав угоди все своє життя, він не стане жертвою якоїсь фіктивної угоди, і ми всі це розуміємо, принаймні з нашого боку", — заявив Марко Рубіо.

Зазначимо, що Дональд Трамп має неоднозначну позицію щодо політики Володимира Путіна.

Так, нещодавно він заявив, що він і за Росію, і за Україну, а також висловив претензії до Володимира Зеленського, бо той надто сильно ненавидить Путіна і це може зашкодити переговорному процесу.

Раніше колишній посол України у США Володимир Єльченко висловив припущення, чому Трамп може недолюблювати Україну та з яких причин став налагоджувати зв'язки з диктаторами.