Колишній посол Єльченко пояснив дивну поведінку Трампа щодо Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Carl Court/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп з моменту інавгурації демонструє тепле ставлення до диктаторів та тиранів, як-от Володимир Путін чи Кім Чен Ин. Проте, його приязність може для нього в майбутньому обернутися катастрофою.

Таку думку висловив в інтерв'ю РБК-Україна колишній посол України у США та РФ і багаторічний представник України при ООН Володимир Єльченко.

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На думку Володимира Єльченко, Трамп традиційно висловлюється про Путіна лише позитивно, що викликає подив, хоча така поведінка є послідовною.

"Оце, чесно кажучи, мене найбільше дивує, хоча в принципі він в цьому послідовний. Тому що я ніколи не чув від нього ні сьогодні, ні тиждень тому, ні 10 років тому нічого особливо поганого про Путіна. В цьому є певна загадка. Але якщо згадати його теплі стосунки навіть з Кім Чен Ином, лідером Північної Кореї, то, можливо, у нього є щось спільне, не хочу казати, з диктаторами. Але є певна симпатія до людей таких нестандартних, для нас вони зі знаком мінус, а для нього, можливо, і ні", — висловився Єльченко.

Також дипломат нагадав про зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі під час його першого президентського терміну, після якої американський лідер заявив, що довіряє Путіну більше, ніж власним спецслужбам. Це викликало серйозне обурення в США.

Єльченко вважає, що Путін, як досвідчений спецслужбіст, міг знайти підхід до Трампа, особливо після того, як той не зміг переобратися на другий термін у 2020 році. За словами дипломата, росіяни могли зіграти на його образі та підтримувати в ньому впевненість, що перемога Трампа на виборах була "вкрадена".

Водночас існує ще одна версія прихильності Трампа до РФ – припущення про можливе російське фінансування його передвиборчої кампанії у 2016 році. У той час фіксувалося масове втручання російських ботоферм у виборчий процес США. Проте Єльченко не вірить у те, що Трамп міг бути російським агентом, зазначивши, що для цього немає жодних доказів.

"Це була б така вже теорія заговору з усіх великих літер. Я, чесно кажучи, в це не вірю. Так, ходили всякі розмови, що Трамп, коли перший раз їздив до Росії, це був 1987 рік, що його взяли під колпак, що за ним слідкували, що потім з ним підтримували стосунки спецслужби російські. Для того, щоб це ствердно говорити, треба мати докази. У мене таких доказів нема, і ніхто таких свідчень немає. Тому можна про що завгодно говорити, але мені здається, що це трошки несерйозно вважати, що президент Сполучених Штатів може бути агентом Росії", — заявив Єльченко.

Путін з часом підставить Трампа

Втім, дипломат переконаний, що теперішня "дружба" між Трампом і Путіним не триватиме довго.

"Після того, як Путін Трампа "кине", а це обов'язково відбудеться, тому що я знаю як працює російська дипломатія, і взагалі російський істеблішмент, вони не витримають цього медового місяця і обов'язково десь Трампа підставлять. Або відмовляться взагалі від всього того, що вони йому в Саудівській Аравії наговорили, або просто почнуть порушувати ті домовленості, які будуть між Росією і США", — припускає Володимир Єльченко.

Нагадаємо, міністр фінансів США розсекретив, що буде в угоді про корисні копалини, яку мають підписати Трамп та Зеленський сьогодні.

Тим часом Дональд Трамп заявив, що Росія не буде нападати на Україну після підписання мирної угоди та різко змінив риторику у бік Володимира Зеленського.

А у Європі висловили занепокоєння через різку критику з боку Трампа.