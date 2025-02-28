Трамп звинуватив Зеленського у ненависті до Путіна

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що Володимир Зеленський ненавидить Путіна. Мовляв, через не буде важко домовлятись.

Про це американський лідер Дональд Трамп заявив під час пресконференції у п'ятницю, 28 лютого.

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За словами Трампа, Зеленський ставиться з великою ненавистю до Путіна. Він заявив, що буде важко говорити про щось та вести домовленості в такому випадку.

"У нього велика злість, розумію, але й інша сторона його не любить. Тож справа не в союзах. Я на боці світу. Хочу владнати цю ситуацію. Я на боці світу. Я солідарний з Європою. Хочу спробувати це вирішити. Хочеш, щоб я був жорстким? Я можу бути жорсткішим за будь-кого. Я був би дуже суворим. Але так угоди не досягнеш, от і все", — сказав Трамп.

Нагадаємо, у Володимира Зеленського та Дональда Трампа виникла суперечка. Конфлікт розгорівся просто під час пресконференції.

Також Дональд Трамп присоромив Володимира Зеленського через зовнішній вигляд. Мовляв, американці незадоволені через те, що український лідер не дотримується дрескоду.