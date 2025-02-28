Трамп обвинил Зеленского в ненависти к Путину

Трамп недоволен ненавистью Зеленского к Путину
Президент Соединенных Штатов Америки заявил, что Владимир Зеленский ненавидит Путина. Мол, из-за него не будет трудно договариваться.
Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил во время пресс-конференции в пятницу, 28 февраля.
Трамп об отношениях Зеленского с Путиным
По словам Трампа, Зеленский относится с большой ненавистью к Путину. Он заявил, что будет трудно говорить о чем-то и вести договоренности в таком случае.
"У него большая злость, понимаю, но и другая сторона его не любит. Поэтому дело не в союзах. Я на стороне мира. Хочу решить эту ситуацию. Я на стороне мира. Я солидарен с Европой. Хочу попытаться решить эту проблему. Хочешь, чтобы я был жестким? Я могу быть жестче любого. Я был бы очень суровым. Но так соглашения не достигнешь, вот и все", — сказал Трамп.
Напомним, у Владимира Зеленского и Дональда Трампа возник спор. Конфликт разгорелся прямо во время пресс-конференции.
Также Дональд Трамп пристыдил Владимира Зеленского из-за внешнего вида. Мол, американцы недовольны из-за того, что украинский лидер не придерживается дрескода.
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