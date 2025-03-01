Рубио заявил что Трамп избегает конфликтов с Путиным, чтобы не навредить переговорам

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein/Pool

Президент США Дональд Трамп занимает "осторожную" позицию в отношении российского диктатора Владимира Путина, поскольку считает, что жесткая риторика может навредить переговорам о прекращении войны. Он считает, что Путин не станет садиться за стол переговоров, если с ним будут общаться в агрессивном тоне.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью CNN.

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Госсекретарь пояснил, что Трамп избегает резких заявлений в отношении Путина, чтобы не создавать дополнительных барьеров для потенциальных мирных переговоров.

"Как вы собираетесь заставить Владимира Путина и Российскую Федерацию сесть за стол, чтобы даже обсудить возможность или даже исследовать, есть ли возможность для мира? Вы же не собираетесь делать это, обзывая их?" — сказал Марко Рубио.

Он также добавил, что требования об ответственности России за восстановление Украины могут быть рассмотрены только в рамках дипломатических переговоров. Мол, президент Трамп заключал сделки всю свою жизнь, и никто не сядет за стол переговоров, если с ним говорить агрессивно.

"И после этого складывается впечатление, что, возможно, Зеленский не хочет мирного соглашения. Он говорит, что хочет, но, возможно, это не так. И это активное подрывание усилий по достижению мира вызывает глубокое разочарование у всех, кто участвовал в коммуникациях с ним накануне этой встречи", — заявил госсекретарь.

По словам Рубио, встреча Трампа с Зеленским оказалась "пустой тратой времени" для американской администрации. Он заявил, что президент США дал понять Зеленскому, что тот может вернуться в Белый дом, когда действительно будет готов к миру.

Рубио не дал четкого ответа относительно доверия к Путину

Относительно доверия к Путину госсекретарь подчеркнул, что США будут действовать по принципу "Доверяй, но проверяй". Он также отметил, что Белый дом стремится выяснить, возможен ли мир вообще, и что переговоры с РФ могут стать шагом в этом направлении.

"Трамп заключал сделки всю свою жизнь, он не станет жертвой какой-то фиктивной сделки, и мы все это понимаем, по крайней мере с нашей стороны", — заявил Марко Рубио.

Отметим, что Дональд Трамп имеет неоднозначную позицию относительно политики Владимира Путина.

Так, недавно он заявил, что он и за Россию, и за Украину, а также высказал претензии к Владимиру Зеленскому, потому что тот слишком сильно ненавидит Путина и это может повредить переговорному процессу.

Ранее бывший посол Украины в США Владимир Ельченко высказал предположение, почему Трамп может недолюбливать Украину и по каким причинам стал налаживать связи с диктаторами.