Чому Трамп негативно ставиться до України — пояснення експосла

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Колишній посол України у США та багаторічний представник країни в ООН Володимир Єльченко пояснив, чому Дональд Трамп має особисту образу на Україну та як це впливає на його риторику. За словами дипломата, Київ припустився помилок у комунікації з Трампом, відкрито підтримуючи демократів під час передвиборчої кампанії у США, тоді як взаємодія з республіканцями була недостатньою.

Про це Володимир Єльченко розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

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Ситуація ускладнилася через скандал із телефонною розмовою Трампа та Володимира Зеленського влітку 2019 року, що стала одним із приводів для запуску процедури імпічменту американського президента.

Єльченко нагадав, що у 2019 році Білий дім заморозив фінансову допомогу Києву на 400 мільйонів доларів одразу після розмови Трампа із Зеленським. Тодішнього президента США звинуватили у спробі тиску на Україну для отримання компромату на Джо Байдена. Витік стенограми цієї розмови спричинив серйозний скандал у США, і Україна, сама того не бажаючи, опинилася в центрі американської внутрішньополітичної боротьби.

Єльченко зазначає, що, хоч у Трампа і є певна симпатія до України, його асоціації з нашою країною залишилися негативними через імпічмент.

Як треба Україні працювати з Трампом, на думку Єльченка

На думку дипломата, Україні доведеться шукати підхід до Трампа. Експосол також наголошує, що українське керівництво має припинити відкриті перепалки з Трампом, оскільки це лише погіршує відносини.

"Як би нам не подобалося те, що сказав Трамп, але він є президентом наймогутнішої країни світу, від якої Україна на 90% залежить. І хочеш не хочеш, треба змиритися з тим, що не всі тебе люблять, не всі тебе так поважають, як тобі хочеться, треба стиснути зуби і робити своє, вести переговори — непублічні, і добиватися тих цілей, які перед нами стоять", — сказав Єльченко.

Чи справді Трамп хоче миру в Україні

Володимир Єльченко зауважив, що однією з головних передвиборчих обіцянок Трампа є припинення війни в Україні. Проте найбільше занепокоєння викликають саме умови, на яких він хоче досягти миру. Він також сказав, що Трамп робить багато суперечливих заяв щодо України. Зокрема, критикує нашу країну, а водночас повторює російські наративи про нібито "вимушеність" дій Путіна. Водночас колишній посол зазначив, що американські журналісти рано чи пізно почнуть порівнювати кількість сказаних та виконаних обіцянок.

"Трамп не може не розуміти, що мине якийсь час: пару тижнів, кілька місяців, і йому почнуть нагадувати про його всі обіцянки. І це стосується не лише війни в Україні, а і тих внутрішніх питань, яких він там наобіцяв стільки, а зараз поки що ми не бачимо результатів. Ну, це питання до американців, нас це менше всього цікавить. Отже, він не може не розуміти того простого факту, що з часом йому обов’язково нагадають: ти ж обіцяв, де ж воно. Тому, можливо, на емоціях він трохи забуває про те, що тут же не сам факт закінчення війни, а ще й умови, на яких вона буде закінчена, мають значення. І мені здається, що він деяких речей все-таки не розуміє. Його слова про те, що це Україна почала, що Путін взагалі ні в чому не винний, був змушений, ну це вже просто такий відвертий якийсь російський наратив, я не знаю, де він його нахапався", — висловився Володимир Єльченко.

Єльченко вважає, що Україні слід зосередитися на нормалізації відносин зі США, незалежно від того, хто буде президентом. Також він сумнівається, що Росія колись погодиться на розміщення іноземних військ на території України.

"Ніколи не буде цієї згоди. А Трамп каже, що він від Путіна почув, що Путін в принципі проти цього не заперечує. Ну це ж повна брехня. Тому що через годину виходить Лавров і каже, що ніколи в житті цього не буде", — припускає Єльченко.

Нагадаємо, Володимир Єльченко також висловився щодо того, чому Дональд Трамп приязно ставиться до диктаторів з інших країн.

Тим часом у США назріває скандал серед військових після рішення Дональда Трампа звільнити голову Об'єднаного комітету начальників штабів та інших вищих офіцерів.