Ждали 4 года: родные освобожденных пленных поделились эмоциями

Украинцы, которые дождались родных из плена. Фото: кадр из видео

В субботу, 11 апреля, из плена освободили 175 защитников. Некоторые пробыли в плену четыре года без всяких известий. Родные защитников, которых сегодня обменяли, поделились первыми эмоциями.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Ждали освобождения родных годами

Один из тех, кто дождался освобождения родного человека из плена, — Виталий. Мужчина говорит, в российской неволе был его родной брат. Он служил в Национальной гвардии Украины. Александр попал в плен еще в 2022 году.

"Главное — жив, здоров и прибыл домой. Он — боец", — отмечает Виталий о брате.

Мужчина также добавил, что другие его двое братьев также воюют. Защищают Украину от оккупантов и двое сыновей Виталия.

Читайте также:

Близкие других защитников рассказали, что не видели своих родных с начала полномасштабного вторжения. Сегодня они наконец вернулись на родную землю.

Екатерина поделилась своей историей. Она отметила, что на момент того, как ее муж попал в плен, женщина находилась в Бердянске в оккупации. В течение всего времени в неволе он не знал, жива ли его семья.

Как сообщали Новини.LIVE, об обмене 11 апреля сообщил глава государства. Владимир Зеленский отметил, что домой вернули как военнослужащих, так и гражданских украинцев.

Также мы рассказывали о том, что освобожденные украинцы не сдерживали эмоций после возвращения домой. Они плакали и смеялись одновременно, звоня родным и сообщая им о счастливой вести.