Чекали 4 роки: рідні звільнених полонених поділилися емоціями

Українці, які дочекалися рідних з полону. Фото: кадр з відео

У суботу, 11 квітня, з полону звільнили 175 захисників. Дехто пробув у полоні чотири роки без жодних звісток. Рідні оборонців, яких сьогодні обміняли, поділилися першими емоціями.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Чекали на звільнення рідних роками

Один із тих, хто дочекався звільнення рідної людини з полону, — Віталій. Чоловік каже, у російській неволі був його рідний брат. Він служив у Національній гвардії України. Олександр потрапив у полон ще у 2022 році.

"Головне — живий, здоровий і прибув додому. Він — боєць", — зазначає Віталій про брата.

Чоловік також додав, що інші його двоє братів також воюють. Захищають Україну від окупантів й двоє синів Віталія.

Близькі інших оборонців розповіли, що не бачили своїх рідних від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні вони нарешті повернулися на рідну землю.

Катерина поділилася своєю історією. Вона зазначила, що на момент того, як її чоловік потрапив у полон, жінка перебувала у Бердянську в окупації. Протягом всього часу у неволі він не знав, чи жива його сім'я.

Як повідомляли Новини.LIVE, про обмін 11 квітня повідомив глава держави. Володимир Зеленський зауважив, що додому повернули як військовослужбовців, так й цивільних українців.

Також ми розповідали про те, що звільнені українці не стримували емоцій після повернення додому. Вони плакали та сміялися одночасно, телефонуючи рідним й повідомляючи їм про щасливу звістку.