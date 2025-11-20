Зеленский провел встречу с министром армии США 20 ноября

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

В четверг, 20 ноября, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с министром Сухопутных войск США Дэниелом Дрисколлом. По словам главы государства, ключевой темой переговоров стали возможные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

Встреча Зеленского с Дрисколлом

Во время разговора стороны обсудили этапность будущего мирного процесса, формат дальнейшего диалога и новые дипломатические инициативы. Зеленский отметил, что украинская и американская команды будут работать вместе над проработкой пунктов плана, направленного на завершение войны. Украина, по его словам, готова к честному, конструктивному и оперативному сотрудничеству.

Отдельно президент акцентировал внимание на российском ракетном ударе по Тернополю, который произошел накануне. Он отметил, что ракета Х-101, которой было поражено по многоэтажке, изготовлена в 2025 году и содержит 175 иностранных компонентов. Эти детали, как подчеркнул Зеленский, до сих пор попадают в Россию в обход международных санкций. Украина передала американской стороне материалы с конкретной информацией о производителях критических деталей, стран происхождения и самих компонентов, рассчитывая на содействие в блокировании таких схем.

Зеленский также поблагодарил президента США Дональда Трампа и его команду за усилия, направленные на восстановление безопасности в Европе. Он подчеркнул, что украинцы защищают свое государство благодаря мужеству народа, внутреннему единству и поддержке международных партнеров.

"Работаем, чтобы все три элемента были достаточно сильными", — подытожил президент.

Отметим, что телеканал NBC сообщил, что Дональд Трамп положительно оценил обновленный план урегулирования войны в Украине, который насчитывает 28 пунктов. По данным медиа, над документом работала команда ближайших соратников американского президента: специальный представитель Стив Уиткофф, вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и советник и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

Позже в СМИ появилась информация, что подготовленный совместно с российской стороной документ предусматривает для Украины значительные уступки — в частности, отказ от части территорий и существенное сокращение собственных военных сил. Украинские чиновники, которые уже ознакомились с предложениями, отметили, что план фактически дублирует позицию Кремля, и в таком виде Киев не намерен его поддерживать.