Зеленський провів зустріч з міністром армії США 20 листопада

Зеленський провів зустріч з міністром армії США — які результати
Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. За словами глави держави, ключовою темою перемовин стали можливі кроки для досягнення справедливого та стійкого миру.
Зазначимо, що 20 листопада NBC повідомляло, що Дональд Трамп хвалив новий "мирний план" щодо України, який складається з 28 пунктів. Відомо, що план розробляли спецпредставник президента США Стів Віткофф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо і зять лідера Америки Джаредь Кушнер.
Пізніше ЗМІ писали, що документ, розроблений спільно з Росією, пропонує Україні відмовитися від територій та скоротити армію. З мирним планом вже ознайомилися українські посадовці. Вони заявили, що він майже повністю відповідає вимогам Кремля і без істотних змін Київ його не схвалить.
