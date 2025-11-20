Відео
Головна Новини дня Зеленський провів зустріч з міністром армії США — які результати

Зеленський провів зустріч з міністром армії США — які результати

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 20:21
Оновлено: 20:23
Зеленський провів зустріч з міністром армії США 20 листопада
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом. За словами глави держави, ключовою темою перемовин стали можливі кроки для досягнення справедливого та стійкого миру.

Новина доповнюється...

Читайте також:

Зазначимо, що 20 листопада NBC повідомляло, що Дональд Трамп хвалив новий "мирний план" щодо України, який складається з 28 пунктів. Відомо, що план розробляли спецпредставник президента США Стів Віткофф, віцепрезидент США Джей Ді Венс, держсекретар США Марко Рубіо і зять лідера Америки Джаредь Кушнер. 

Пізніше ЗМІ писали, що документ, розроблений спільно з Росією, пропонує Україні відмовитися від територій та скоротити армію. З мирним планом вже ознайомилися українські посадовці. Вони заявили, що він майже повністю відповідає вимогам Кремля і без істотних змін Київ його не схвалить. 

Володимир Зеленський США переговори Пентагон війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
