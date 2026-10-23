Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Впереди еще два кластера: Зеленский о переговорах по вступлению Украины в ЕС

Впереди еще два кластера: Зеленский о переговорах по вступлению Украины в ЕС

Ua ru
23 октября 2026 00:12
Репортаж
Зеленский заявил, что Украине на пути к вступлению в ЕС необходимо открыть два переговорных кластера facebook.com/zelenskyy.official
Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена к концу 2026 года открыть все шесть переговорных кластеров для вступления в Европейский Союз. На данный момент уже открыты четыре кластера, но впереди ещё два.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец со ссылкой на общение Владимира Зеленского и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо с представителями СМИ.

Реклама

Что сказал Зеленский о продвижении Украины в ЕС

По словам главы государства, на данный момент в переговорах о вступлении Украины в ЕС уже открыты четыре кластера. Однако осталось открыть еще два, и Киев стремится сделать это до конца года (всего существует 6 кластеров).

Также Зеленский выразил благодарность европейским партнерам в украинской команде за работу по продвижению Украины к членству в ЕС.

"Финляндия четко понимает, почему именно Украина и украинцы нужны Европе и евроатлантическому сообществу, и, соответственно, поддерживает наше продвижение. Важно, чтобы до конца этого года мы открыли все шесть кластеров в переговорах о вступлении и двигались дальше к полному членству в Европейском Союзе. Все молодцы, все хорошо поработали, и партнеры, и наши команды. Четыре кластера открыты, еще два — и соответствующий путь будет пройден", — сказал президент.

Читайте также:

Кроме того, он подчеркнул важность дальнейшей поддержки европейских стран, в частности Финляндии, на пути евроинтеграции Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, несколько дней назад Венгрия заблокировала следующий шаг Украины и Молдовы на пути к вступлению в ЕС. Представители Будапешта на встрече технических экспертов без объяснений выступили против начала процедуры открытия двух финальных переговорных кластеров.

Также мы писали, что по словам премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, процесс вступления Украины в ЕС может занять 15–20 лет. Он считает, что расширение Евросоюза должно происходить в соответствии с достижениями каждого государства-кандидата.

Владимир Зеленский Европейский союз Украина Европа условия вступления в ЕС
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации