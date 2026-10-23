Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена к концу 2026 года открыть все шесть переговорных кластеров для вступления в Европейский Союз. На данный момент уже открыты четыре кластера, но впереди ещё два.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец со ссылкой на общение Владимира Зеленского и премьер-министра Финляндии Петтери Орпо с представителями СМИ.

Реклама

Что сказал Зеленский о продвижении Украины в ЕС

По словам главы государства, на данный момент в переговорах о вступлении Украины в ЕС уже открыты четыре кластера. Однако осталось открыть еще два, и Киев стремится сделать это до конца года (всего существует 6 кластеров).

Также Зеленский выразил благодарность европейским партнерам в украинской команде за работу по продвижению Украины к членству в ЕС.

"Финляндия четко понимает, почему именно Украина и украинцы нужны Европе и евроатлантическому сообществу, и, соответственно, поддерживает наше продвижение. Важно, чтобы до конца этого года мы открыли все шесть кластеров в переговорах о вступлении и двигались дальше к полному членству в Европейском Союзе. Все молодцы, все хорошо поработали, и партнеры, и наши команды. Четыре кластера открыты, еще два — и соответствующий путь будет пройден", — сказал президент.

Читайте также:

Кроме того, он подчеркнул важность дальнейшей поддержки европейских стран, в частности Финляндии, на пути евроинтеграции Украины.

Как сообщали Новини.LIVE, несколько дней назад Венгрия заблокировала следующий шаг Украины и Молдовы на пути к вступлению в ЕС. Представители Будапешта на встрече технических экспертов без объяснений выступили против начала процедуры открытия двух финальных переговорных кластеров.

Также мы писали, что по словам премьер-министра Венгрии Петера Мадяра, процесс вступления Украины в ЕС может занять 15–20 лет. Он считает, что расширение Евросоюза должно происходить в соответствии с достижениями каждого государства-кандидата.