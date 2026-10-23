Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна до кінця 2026 року прагне відкрити всі шість переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу. Наразі вже відкрито чотири кластери, але попереду ще два.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з посиланням на спілкування Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Фінляндії Петтері Орло з медіа.

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Що сказав Зеленський про рух України до ЄС

За словами глави держави, наразі у переговорах щодо вступу України до ЄС вже відкрито чотири кластери. Проте залишається відкрити ще два і Київ прагне це зробити до кінця року (всього існує 6 кластерів).

Також Зеленський висловив слова подяки європейським партнерам в українській команді за роботу над просуванням України до членства в ЄС.

"Фінляндія чітко розуміє, чому саме Україна, українці потрібні Європі і євроатлантичній спільноті і підтримує, відповідно, наш рух. Важливо, щоб до кінця цього року ми відкрили всі шість кластерів в перемовинах про вступ і рухались далі до повного членства в Європейському Союзі. Всі молодці, всі гарно попрацювали, і партнери, і наші команди. Чотири кластери відкрито, ще два - і відповідний шлях буде пройдено", — сказав президент.

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Окрім того, він наголосив на важливості подальшої підтримки європейських країн, зокрема Фінляндії, на шляху євроінтеграції України.

Як повідомляли Новини.LIVE, кілька днів тому Угорщина заблокувала наступний крок України та Молдови на шляху до вступу в ЄС. Представники Будапешта на зустрічі технічних експертів без пояснень виступили проти початку процедури відкриття двох фінальних переговорних кластерів.

Також ми писали, що за словами прем'єр-міністра Угорщини Петера Мадяра, процес вступу України до ЄС може зайняти 15-20 років. Він вважає, що розширення Євросоюзу має відбуватися відповідно до досягнень кожної держави-кандидата.