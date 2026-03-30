Возле самолета Трампа заметили неизвестный "дрон"

Самолет в небе возле президентского самолета Трампа. Фото: кадр из видео

В субботу, 29 марта, вблизи самолета президента Дональда Трампа Air Force One в аэропорту Вест-Палм-Бич зафиксировали неизвестный объект. Предполагали, что это беспилотник. Такая версия не подтвердилась.

Об этом сообщил журналист Ник Сортор, передает Новини.LIVE.

Что было возле самолета Трампа

Журналист отметил, что дрон пытались отследить. Для этого в аэропорт вылетели вертолеты. Пока они обследовали территорию, посадку пассажиров остановили.

Позже Сортор со ссылкой на высокопоставленных чиновников отметил, что это был не дрон, а самолет. Авиасудно находилось на расстоянии 15 миль от международного аэропорта Палм-Бич, где припарковался Air Force One. Пилот сначала не отвечал на звонки авиадиспетчеров, но в конце концов вышел на связь с вышкой и немедленно покинул зону.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Белый Дом сообщал, что Трамп считает Кубу следующей целью для Штатов. Американский лидер намекнул, что может применить против этого государства армию. В то же время он призвал СМИ не распространять эту информацию.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом писал, что президент США назвал причину, по которой не удается завершить войну между Украиной и РФ. Речь идет о ненависти между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По мнению Трампа, если бы не эта неприязнь, войну в Украине было бы завершить легче, чем предыдущие конфликты, которые ему удалось урегулировать.