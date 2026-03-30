Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Возле самолета Трампа заметили неизвестный "дрон"

Возле самолета Трампа заметили неизвестный "дрон"

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 01:03
Самолет в небе возле президентского самолета Трампа. Фото: кадр из видео

В субботу, 29 марта, вблизи самолета президента Дональда Трампа Air Force One в аэропорту Вест-Палм-Бич зафиксировали неизвестный объект. Предполагали, что это беспилотник. Такая версия не подтвердилась.

Об этом сообщил журналист Ник Сортор, передает Новини.LIVE.

Возле самолета Трампа заметили неизвестный "беспилотник"
Скриншот сообщения Ника Сортора

Что было возле самолета Трампа

Журналист отметил, что дрон пытались отследить. Для этого в аэропорт вылетели вертолеты. Пока они обследовали территорию, посадку пассажиров остановили.

Позже Сортор со ссылкой на высокопоставленных чиновников отметил, что это был не дрон, а самолет. Авиасудно находилось на расстоянии 15 миль от международного аэропорта Палм-Бич, где припарковался Air Force One. Пилот сначала не отвечал на звонки авиадиспетчеров, но в конце концов вышел на связь с вышкой и немедленно покинул зону.

"Дрон" возле самолета Трампа оказался самолетом
Скриншот сообщения Ника Сортора

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на Белый Дом сообщал, что Трамп считает Кубу следующей целью для Штатов. Американский лидер намекнул, что может применить против этого государства армию. В то же время он призвал СМИ не распространять эту информацию.

Читайте также:

Также Новини.LIVE со ссылкой на Белый дом писал, что президент США назвал причину, по которой не удается завершить войну между Украиной и РФ. Речь идет о ненависти между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По мнению Трампа, если бы не эта неприязнь, войну в Украине было бы завершить легче, чем предыдущие конфликты, которые ему удалось урегулировать.

Дональд Трамп дроны самолеты
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации