Біля літака Трампа помітили невідомий "дрон"

Літак у небі біля президентського літака Трампа. Фото: кадр із відео

У суботу, 29 березня, поблизу літака президента Дональда Трампа Air Force One в аеропорту Вест-Палм-Біч зафіксували невідомий об'єкт. Припускали, що це безпілотник. Така версія не підтвердилася.

Про це повідомив журналіст Нік Сортор, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Ніка Сортора

Що було біля літака Трампа

Журналіст зазначив, що дрон намагалися відстежити. Для цього до аеропорту вилетіли вертольоти. Доки вони обстежували територію, посадку пасажирів зупинили.

Згодом Сортор із посиланням на високопосадовців зазначив, що це був не дрон, а літак. Авіасудно перебувало на відстані 15 міль від міжнародного аеропорту Палм-Біч, де припаркувався Air Force One. Пілот спочатку не відповідав на дзвінки авіадиспетчерів, але врешті-решт вийшов на зв'язок із вежею й негайно покинув зону.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Білий Дім повідомляв, що Трамп вважає Кубу наступною ціллю для Штатів. Американський лідер натякнув, що може застосувати проти цієї держави армію. Водночас він закликав ЗМІ не розповсюджувати цю інформацію.

Також Новини.LIVE з посиланням на Білий дім писав, що президент США назвав причину, через яку не вдається завершити війну між Україною та РФ. Йдеться про ненависть між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. На думку Трампа, якби не ця неприязнь, війну в Україні було б завершити легше, ніж попередні конфлікти, які йому вдалося врегулювати.