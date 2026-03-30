Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультРинок нерухомостіМодаТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Біля літака Трампа помітили невідомий "дрон"

Біля літака Трампа помітили невідомий "дрон"

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 01:03
Біля літака Трампа помітили невідомий "дрон"
Літак у небі біля президентського літака Трампа. Фото: кадр із відео

У суботу, 29 березня, поблизу літака президента Дональда Трампа Air Force One в аеропорту Вест-Палм-Біч зафіксували невідомий об'єкт. Припускали, що це безпілотник. Така версія не підтвердилася.

Про це повідомив журналіст Нік Сортор, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Ніка Сортора

Що було біля літака Трампа 

Журналіст зазначив, що дрон намагалися відстежити. Для цього до аеропорту вилетіли вертольоти. Доки вони обстежували територію, посадку пасажирів зупинили.

Згодом Сортор із посиланням на високопосадовців зазначив, що це був не дрон, а літак. Авіасудно перебувало на відстані 15 міль від міжнародного аеропорту Палм-Біч, де припаркувався Air Force One. Пілот спочатку не відповідав на дзвінки авіадиспетчерів, але врешті-решт вийшов на зв'язок із вежею й негайно покинув зону.

Скриншот повідомлення Ніка Сортора

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Білий Дім повідомляв, що Трамп вважає Кубу наступною ціллю для Штатів. Американський лідер натякнув, що може застосувати проти цієї держави армію. Водночас він закликав ЗМІ не розповсюджувати цю інформацію.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на Білий дім писав, що президент США назвав причину, через яку не вдається завершити війну між Україною та РФ. Йдеться про ненависть між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним. На думку Трампа, якби не ця неприязнь, війну в Україні було б завершити легше, ніж попередні конфлікти, які йому вдалося врегулювати.

Дональд Трамп дрони літаки
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації