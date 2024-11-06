Скандальные заявления Дональда Трампа об Украине и Владимире Зеленском

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Carlos Osorio

Экс-президент, а ныне, по результатам голосования, 47-й президент США Дональд Трамп неоднократно оказывался в эпицентре скандала на фоне своих резких заявлений о войне в Украине. Политик нередко дает кардинально полярные заявления — то обещает подарить Путину Украину, то обещает в один день завершить войну и поставить российского диктатора на место.

Новини.LIVE предлагает ознакомиться со скандальными заявлениями Дональда Трампа.

Читайте также:

Скандальные заявления Дональда Трампа по поводу войны в Украине

Дональд Трамп нередко спекулирует по теме войны в Украине. В частности, еще в 2023 году он обещал закончить ее за сутки и не допустить возникновения третьей мировой войны. Единственным условием, чтобы это произошло, как заявил политик, является его второе переизбрание на пост президента США.

"Я единственный человек, который может сказать: я остановлю третью мировую войну! И мы очень близки к тому, чтобы третья мировая началась", — заявлял в июне 2023 года Дональд Трамп.

Также он обещал, что сделает это настолько быстро, что в США не успеют даже провести церемонию инаугурации.

В июне во время дебатов 2024 года с Джо Байденом Дональд Трамп сказал, что не верит в победу Украины. Добавим, что в сентябре на дебатах против Камалы Гаррис Дональд Трамп смолчал на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне.

Уже в октябре 2024 года Дональд Трамп сделал заявление о "нейтралитете". Мол, он ни за Украину, ни за Россию, а просто хочет, чтобы война закончилась быстрее.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Сепаратистские заявления Трампа по Украине

В апреле 2024 года бывшая советница Трампа Фиона Хилл заявила, что во время своего первого президентства Дональд Трамп считал, что Украина должна войти в состав России. Бывшая чиновница добавила, что подчеркнула, что Трамп не признавал Украину как независимое государство. Такая информация содержалась в книге журналиста NYT Дэвида Сенгера "Новые холодные войны: подъем Китая, российское вторжение и борьба Америки за защиту Запада". По словам Хилл, приведенных в книге, Трамп дал четко понять, что считает Украину и Крым частями России.

В той же книге говорилось, что Трамп за время своей каденции нередко говорил, что Украина является тотально коррумпированной страной в составе России. В целом он нередко якобы поддерживал претензии России к территориям Украины.

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Отметим, что в июне 2023 года Дональд Трамп действительно заявлял, что, по его мнению, лучшим прекращением войны станет то, если Украина уступит территории России.

А в апреле того же года он заявил, что будь он президентом, то согласился по требованию Кремля отдать России земли Украины .

"А за Трампа россия ничего бы не увлекла. Потому что Путин понимал, что никогда бы этого не сделал. И это даже без заключения соглашения. Я мог бы это сделать. В худшем случае, я мог бы договориться о том, чтобы они (Россия. — Ред.) что-то захватили. Вы же знаете, что есть определенные районы, которые являются откровенно говоря, но договориться можно было бы", — говорил тогда Трамп.

Хамские заявления Трампа в сторону Владимира Зеленского

Во время дебатов в июне 2024 года Дональд Трамп назвал Зеленского "лучшим продавцом своей идеи" и добавил, что Путин не вторгся бы в Украину, будь в США президент, которого бы он уважал.

"Я вижу, что Зеленский здесь. Я думаю, что Зеленский является лучшим продавцом в истории – каждый раз, когда он приезжает в страну, он едет с 60 миллиардами долларов", — сказал Дональд Трамп.

А в сентябре, когда президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в США, Трамп раскритиковал его , упрекнув власти США, что они продолжают давать миллионы долларов человеку, который "отказывается договариваться". Кроме того, он обвинил Зеленского, что тот якобы клеветает на него.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. REUTERS/Shannon Stapleton

Как Трамп призвал блокировать Украине помощь

В феврале 2024 года, когда в США обострилась проблема подписания законопроекта Сената о помощи Украине, Дональд Трамп сделал резкое заявление. Он подверг критике двухпартийный законопроект американского Сената о безопасности границ и помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов, заявив, что его постановление "забьет гвозди в гроб Республиканской Партии".

Также в CNN сообщали, что Дональд Трамп якобы оказывал давление на республиканцев, чтобы те не согласовывали помощь Украине.

Добавим, что тему предоставления Украине помощи Трамп использовал для спекуляций. В частности, когда в США пронесся мощный ураган "Гелен", Трамп заявил, что Байден оставил в беде "своих" и помогает "чужим" слишком много.

А в июне 2024 года на перевыборном мероприятии в Детройте Трамп во время очередной порции критики за помощь Украине заявил, что "решит этот вопрос".

Планы Трампа по прекращению войны в Украине

В сентябре 2023 года Дональд Трамп обрадовался реакции Владимира Путина на предложенный им мирный план в отношении Украины. Мол, российский диктатор заявил, что "слышал заявления Трампа о решении всех острых вопросов в течение нескольких дней, в том числе и кризиса в Украине". Путин добавил, что "не может не радоваться этому".

Дональд Трамп в ответ на это сказал, что ему нравится комментарий президента России.

"Мне нравится, что он это сказал. Я бы его посадил в комнату. Я бы пригласил Зеленского в комнату. Потом я бы собрал их вместе. И я бы договорился", — заявил Трамп.

Также в начале 2024 года Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания он сделает больше для защиты Украины гораздо больше, чем Байден . Он сказал, что Джо Байден якобы "отдаст Украину Путину".

Угрожал Путину ракетным ударом

В интервью WSJ Дональд Трамп заявлял, что угрожал российскому диктатору Владимиру Путину ударом по Москве якобы накануне вторжения оккупантов в Украину. Тогда он уточнял, когда и при каких обстоятельствах между ними состоялся такой диалог.

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо в центр Москвы. Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора. Я сказал: "Ты получишь сильный удар, и я снесу эти купола прямо с твоей головы. Потому что знаете, он живет под куполами", — отметил Трамп.

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: росСМИ

Трамп обругал тех, кто считает его другом России

Примечательно, что ближе к выборам в США Дональд Трамп сделал резкое заявление. Мол, те, кто считает его другом России — "больной на голову головой".

Он заявил, что угроза для США действительно происходит не от России или Китая, а от отдельных людей, которые хотят ослабить страну изнутри. Он обвинил демократов в том, что они якобы создали негативный образ о нем за связи с Россией, чтобы обеспечить победу Хиллари Клинтон в 2016 году.

Напомним, сегодня, 6 ноября, кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп набрал 270 голосов избирателей и вторично выиграл президентские выборы в США.

Также Республиканская партия впервые за четыре года получила большинство в Сенате США — они получат 51 место из 100.