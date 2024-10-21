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Трамп заявив, що погрожував Путіну ударом по центру Москви

21 жовтня 2024 17:43
Аркадій Пастула - Редактор
Трамп заявив, що погрожував ударом по Москві перед вторгненням РФ в Україну
Кандидат в президенти США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадій Пастула - Редактор

 Кандидат в президенти Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що погрожував російському диктатору Володимиру Путіну ударом по Москві. Це було напередодні вторгнення окупантів в Україну.

Про це Дональд Трамп сказав в інтерв’ю The Wall Street Journal.

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Трамп підкреслив, що мав "прекрасні стосунки" з Путіним. Він зазначив, що вони "чудово розуміли один одного".

"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш на Україну, я тебе так сильно вдарю, що ти навіть не повіриш. Я вдарю тебе прямо в центрі Москви", — наголосив Трамп.

Однак він не уточнив, за яких обставин та коли відбувалась така розмова між ним та російським диктатором.

"Я сказав: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але я не маю вибору", — зазначив кандидат в президенти США.

За його словами, Путін відповів йому: "Не може бути". На це Трамп відреагував словами: "Ще й як може".

"Я сказав: "Ти отримаєш сильний удар, і я знесу ці куполи прямо з твоєї голови. Бо, знаєте, він живе під куполами", — додав він.

Нагадаємо, Трамп зробив нову заяву щодо війни в Україні, підкресливши, що не підтримує жодну зі сторін. Він зазначив, що його головна мета — зупинити кровопролиття.

Раніше Трамп наголосив, що лише він здатен завершити війну в Україні та на Близькому Сході. Він також попередив, що Третя світова війна може розпочатися вже за кілька місяців.

     

Україна володимир путін Дональд Трамп загрози США війна

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