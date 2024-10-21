Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы arrow

Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы

21 октября 2024 17:43
Аркадий Пастула - Редактор
Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве перед вторжением РФ в Украину
Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder
Аркадий Пастула - Редактор

  Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому диктатору Владимиру Путину ударом по Москве. Это было накануне вторжения оккупантов в Украину.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью The Wall Street Journal.

Читайте также:

Угрозы Трампа ударить по Москве

Трамп подчеркнул, что имел "прекрасные отношения" с Путиным. Он отметил, что они "прекрасно понимали друг друга".

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо в центре Москвы", — подчеркнул Трамп.

Однако он не уточнил, при каких обстоятельствах и когда происходил такой разговор между ним и российским диктатором.

"Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", — отметил кандидат в президенты США.

По его словам, Путин ответил ему: "Не может быть". На это Трамп отреагировал словами: "Еще и как может".

"Я сказал: "Ты получишь сильный удар, и я снесу эти купола прямо с твоей головы. Потому что знаете, он живет под куполами", — добавил он.

Напомним, Трамп сделал новое заявление о войне в Украине, подчеркнув, что не поддерживает ни одну из сторон. Он отметил, что его главная цель — остановить кровопролитие.

Ранее Трамп подчеркнул, что только он способен завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке. Он также предупредил, что Третья мировая война может начаться уже через несколько месяцев.

     

Украина владимир путин Дональд Трамп угрозы США война

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:56 Зеленский встретился с Остином в Киеве — о чем говорили

Срочная новость

17:51 В Харькове прогремели мощные взрывы

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

17:49 Торговали трофейным оружием россиян — СБУ разоблачила семерых дельцов

17:44 Милевский прослезился, когда встретился с Алиевым — помирились ли экс-друзья

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17:44 Ночная охота пограничников в Харьковской области — эффектное видео удара по оккупанту

17:43 Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы

17:39 На Львовщине ТЦК агитируют школьников поступать в военные учебные заведения

17:33 Тепло возвращается — какие сюрпризы погоды ждать одесситам во вторник, 22 октября

17:27 В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

17:56 Зеленский встретился с Остином в Киеве — о чем говорили

Срочная новость

17:51 В Харькове прогремели мощные взрывы

17:49 Торговали трофейным оружием россиян — СБУ разоблачила семерых дельцов

17:44 Милевский прослезился, когда встретился с Алиевым — помирились ли экс-друзья

17:44 Ночная охота пограничников в Харьковской области — эффектное видео удара по оккупанту

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17:43 Трамп заявил, что угрожал Путину ударом по центру Москвы

17:39 На Львовщине ТЦК агитируют школьников поступать в военные учебные заведения

17:33 Тепло возвращается — какие сюрпризы погоды ждать одесситам во вторник, 22 октября

17:27 В МСЭК отказывают в продолжении инвалидности без взятки — что делать

17:23 Погода еще порадует — прогноз от Укргидрометценра на завтра

18:49 Рейды ТЦК в кафе, ресторанах и на Дерибасовской — что говорят одесситы

16:42 Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

17 октября 2024
Эксклюзив

20:57 Сколько украинцев страдают от стрессовых расстройств — шокирующая цифра от врача

16 октября 2024

06:40 Сколько стоит латунь в Украине — цены на цветные металлы в октябре

Новость с видео

06:08 Баллы и новая система начислений — что готовят украинцам в пенсионной реформе

15 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Картофель по 30 только начало — как изменятся цены на продукты в Украине

Новость с фото

06:43 Убийство или самоубийство — при каких обстоятельствах 65 лет назад умер Степан Бандера

06:40 Цены на алюминий продолжают расти — сколько стоят цветные металлы в октябре

06:07 В НАТО по частям и удары вглубь РФ — итоги западного турне Зеленского

14 октября 2024
Эксклюзив

19:04 Тест ДНК не причина — почему не признают отцовство погибшего военного

Text

17:50 Угрозы Трампа ударить по Москве и прогнозы США о победе Украины — эфир Вечір.LIVE

Text

16:09 Скандал в детском центре Львовской области — как идет расследование

Text

14:05 Нардеп Ясько объяснила, почему украинцам сейчас опасно находиться в Грузии

Text

13:48 Политолог Гончарук предположил, что по делу Крупы деньги могли идти "выше"

Text

13:18 Обстрел Харькова и визит Ллойда Остина в Киев — эфир День.LIVE

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины - 80x80

Стали ломом — сколько стоят уничтоженные с начала войны российские бронемашины

Text

12:21 Военный ВСУ Сазонов объяснил, с какими проблемами сталкиваются бойцы на Курщине

Text

09:40 Шаманов сообщил, как российские дроны летели на Киев и каковы последствия

Text

08:00 Зеленский собирает СНБО из-за МСЭК и прибытие солдат из КНДР — эфир Ранок.LIVE

20 октября 2024
Text

21:54 Кривонос ответил, есть ли у Украины возможности для восстановления ядерного потенциала

19 октября 2024
Text

18:56 Стефанишина ответила, требуют ли от Украины снизить мобилизационный возраст

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:00 Россиянин с украинским паспортом — куда исчез сценарист "Квартала" Валерий Жидков

9 октября 2024

17:29 Мобилизация мужчин 50+ — что изменилось в октябре

8 октября 2024

10:32 Зарплаты военных снизятся в октябре — почему и на сколько

11 октября 2024

10:13 Более 30 пострадавших и погибшие — в ГСЧС показали последствия ДТП возле Львова

14 октября 2024

19:10 Нардеп назвал количество украинцев, до сих пор не обновивших свои данные в ТЦК

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

10 октября 2024

08:00 Единовременная денежная помощь в 6,6 тыс. грн — кто сможет получить

12 октября 2024

16:12 Штраф за отсутствие военного билета — какую сумму взимают

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака