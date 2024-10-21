Трамп заявил, что угрожал ударом по Москве перед вторжением РФ в Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Brian Snyder

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому диктатору Владимиру Путину ударом по Москве. Это было накануне вторжения оккупантов в Украину.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью The Wall Street Journal.

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Трамп подчеркнул, что имел "прекрасные отношения" с Путиным. Он отметил, что они "прекрасно понимали друг друга".

"Я сказал: "Владимир, если ты пойдешь на Украину, я тебя так сильно ударю, что ты даже не поверишь. Я ударю тебя прямо в центре Москвы", — подчеркнул Трамп.

Однако он не уточнил, при каких обстоятельствах и когда происходил такой разговор между ним и российским диктатором.

"Я сказал: "Мы друзья. Я не хочу этого делать, но у меня нет выбора", — отметил кандидат в президенты США.

По его словам, Путин ответил ему: "Не может быть". На это Трамп отреагировал словами: "Еще и как может".

"Я сказал: "Ты получишь сильный удар, и я снесу эти купола прямо с твоей головы. Потому что знаете, он живет под куполами", — добавил он.

Напомним, Трамп сделал новое заявление о войне в Украине, подчеркнув, что не поддерживает ни одну из сторон. Он отметил, что его главная цель — остановить кровопролитие.

Ранее Трамп подчеркнул, что только он способен завершить войны в Украине и на Ближнем Востоке. Он также предупредил, что Третья мировая война может начаться уже через несколько месяцев.