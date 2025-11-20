Видео
Видео

Главная Новости дня Вэнс передал видение Трампа относительно мира в Украине

Вэнс передал видение Трампа относительно мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 21:26
обновлено: 21:26
Венс передав бачення Трампа щодо миру в Україні
Джей Ди Вэнс. Фото: REUTERS

В четверг, 20 ноября, Джей Ди Вэнс поделился видением американского лидера Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине. По его словам, президент США стремится к миру через усиление международной торговли и восстановление контактов между странами.

Об этом он заявил во время своего выступления на мероприятии, организованном ультраправым изданием Breitbart.

Вэнс объяснил, что представление Трампа об урегулировании конфликта базируется на простой логике: если стороны остановят насилие и вернутся к экономическому сотрудничеству, это может стать путем к стабильности.

Он отметил, что Трамп хотел бы видеть мир, в котором взаимная выгода и торговля заменяют вражду.

"Почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать вместе? Почему, вместо того чтобы Россия и Украина продолжали конфликт, им не развивать туризм, культурный обмен и взаимные путешествия?" — пересказал слова Трампа вице-президент.

По словам Вэнса, такой подход, по мнению Трампа, мог бы помочь заложить основу для длительного мира в регионе.

Напомним, что президент США Дональд Трамп на этой неделе дал "зеленый свет" развернутому плану мирного урегулирования, который включает 28 ключевых положений и имеет целью положить конец войне между Россией и Украиной.

Как сообщала Financial Times, в проекте говорится о необходимости для Киева оставить Донбасс, сократить численность Вооруженных сил, отказаться от части ключевых видов вооружения, уменьшить объемы американской военной поддержки, а также согласовать статус русского языка как второго государственного и предоставить УПЦ Московского Патриархата официальное признание.

США война Дональд Трамп война в Украине Джей Ди Вэнс
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
