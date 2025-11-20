Венс передав бачення Трампа щодо миру в Україні

Вэнс передал видение Трампа относительно мира в Украине
В четверг, 20 ноября, Джей Ди Вэнс поделился видением американского лидера Дональда Трампа относительно завершения войны в Украине. По его словам, президент США стремится к миру через усиление международной торговли и восстановление контактов между странами.
Об этом он заявил во время своего выступления на мероприятии, организованном ультраправым изданием Breitbart.
Вэнс озвучил идею Трампа
Вэнс объяснил, что представление Трампа об урегулировании конфликта базируется на простой логике: если стороны остановят насилие и вернутся к экономическому сотрудничеству, это может стать путем к стабильности.
Он отметил, что Трамп хотел бы видеть мир, в котором взаимная выгода и торговля заменяют вражду.
"Почему бы вам не перестать убивать друг друга и не начать торговать вместе? Почему, вместо того чтобы Россия и Украина продолжали конфликт, им не развивать туризм, культурный обмен и взаимные путешествия?" — пересказал слова Трампа вице-президент.
По словам Вэнса, такой подход, по мнению Трампа, мог бы помочь заложить основу для длительного мира в регионе.
Напомним, что президент США Дональд Трамп на этой неделе дал "зеленый свет" развернутому плану мирного урегулирования, который включает 28 ключевых положений и имеет целью положить конец войне между Россией и Украиной.
Как сообщала Financial Times, в проекте говорится о необходимости для Киева оставить Донбасс, сократить численность Вооруженных сил, отказаться от части ключевых видов вооружения, уменьшить объемы американской военной поддержки, а также согласовать статус русского языка как второго государственного и предоставить УПЦ Московского Патриархата официальное признание.
