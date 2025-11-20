Венс передав бачення Трампа щодо миру в Україні

Джей Ді Венс. Фото: REUTERS

У четвер, 20 листопада, Джей Ді Венс поділився баченням американського лідера Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. За його словами, президент США прагне миру через посилення міжнародної торгівлі та відновлення контактів між країнами.

Про це він заявив під час свого виступу на заході, організованому ультраправим виданням Breitbart.

Реклама

Читайте також:

Венс озвучив ідею Трампа

Венс пояснив, що уявлення Трампа про врегулювання конфлікту базується на простій логіці: якщо сторони зупинять насильство та повернуться до економічної співпраці, це може стати шляхом до стабільності.

Він зазначив, що Трамп хотів би бачити світ, у якому взаємна вигода та торгівля замінюють ворожнечу.

"Чому б вам не перестати вбивати одне одного і не почати торгувати разом? Чому, замість того щоб Росія та Україна продовжували конфлікт, їм не розвивати туризм, культурний обмін і взаємні подорожі?" — переказав слова Трампа віцепрезидент.

За словами Венса, такий підхід, на думку Трампа, міг би допомогти закласти основу для тривалого миру в регіоні.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп цього тижня дав "зелене світло" розгорнутому плану мирного врегулювання, що включає 28 ключових положень і має на меті покласти край війні між Росією та Україною.

Як повідомляла Financial Times, у проєкті йдеться про необхідність для Києва залишити Донбас, скоротити чисельність Збройних сил, відмовитися від частини ключових видів озброєння, зменшити обсяги американської військової підтримки, а також погодити статус російської мови як другої державної та надати УПЦ Московського Патріархату офіційне визнання.