Графики отключения 20 октября — где не будет света

Работа сетей. Фото: ДТЭК

После очередных российских дроновых атак на энергообъекты — на утро 20 октября есть обесточенные потребители в нескольких областях. Также для некоторых пользователей действуют графики ограничения мощности.

Об этом сообщили в Укрэнерго 20 октября.

Реклама

Читайте также:

Последствия обстрелов

В Укрэнерго рассказали, что в результате очередных российских дроновых атак на энергообъекты — на утро есть обесточенные потребители в нескольких областях. В частности, остается без света значительная часть потребителей на Черниговщине. Аварийно-восстановительные работы в регионе продолжаются.

"Из-за последствий предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре — сейчас в Черниговской области, по команде облэнерго, введены почасовые отключения электроэнергии объемом трех очередей. Также во всех регионах Украины с 06:00 до 22:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей", — говорится в сообщении.

Потребление электроэнергии

Отмечается, что потребление электроэнергии держится на высоком уровне. Сегодня, 20 октября, по состоянию на 6:30, оно было таким же, как и в предыдущий рабочий день — в пятницу. Причина — содержание облачной и холодной погоды в большинстве регионов Украины.

"Вчера, 19 октября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 6,3% выше, чем максимум предыдущего воскресенья — 12 октября. Причина таких изменений — существенное похолодание на всей территории Украины", — говорится в сообщении.

Также в Укрэнерго отметили, что сегодня сохраняется необходимость в экономном потреблении электроэнергии. Украинцев просят ограничить пользование мощными электроприборами и не включать несколько таких приборов одновременно до 22:00.

"Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)", — сказали энергетики.

Напомним, ранее директор энергетических программ Центра Разумкова заявил, что РФ изменила стратегию атак по энергосистеме. На этот раз удары тогда пришлись не только на линии передачи и распределения электроэнергии, но и на самую уязвимую часть — маневровую генерацию.

В то же время в "Нафтогазе" призвали украинцев уменьшить потребление газа, ведь оно значительно возросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.