Графіки відключення 20 жовтня — де не буде світла

Після чергових російських дронових атак на енергооб’єкти — на ранок 20 жовтня є знеструмлені споживачі в кількох областях. Також для деяких користувачів діють графіки обмеження потужності.

Про це повідомили в Укренерго 20 жовтня.

Наслідки обстрілів

В Укренерго розповіли, що внаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти — на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Зокрема, залишається без світла значна частина споживачів на Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають.

"Через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі — наразі у Чернігівській області, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг. Також в усіх регіонах України з 06:00 до 22:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів", — йдеться у повідомленні.

Споживання електроенергії

Зазначається, що споживання електроенергії тримається на високому рівні. Сьогодні, 20 жовтня, станом на 6:30, воно було таким же, як і попереднього робочого дня — у п’ятницю. Причина — утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України.

"Вчора, 19 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,3% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 12 жовтня. Причина таких змін – суттєве похолодання на всій території України", — йдеться у повідомленні.

Також в Укренерго зазначили, що сьогодні зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Українців просять обмежити користування потужними електроприладами та не вмикати кілька таких приладів одночасно до 22:00.

"Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", — сказали енергетики.

Нагадаємо, раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова заявив, що РФ змінила стратегію атак по енергосистемі. Цього разу удари тоді припали не лише на лінії передачі та розподілу електроенергії, а й на найвразливішу частину — маневрову генерацію.

Водночас у "Нафтогазі" закликали українців зменшити споживання газу, адже воно значно зросло, порівнюючи з аналогічним періодом минулого року.