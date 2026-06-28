Атаки российских дронов в Сумской области: 32 раненых, в том числе 3 ребенка

Полиция и пострадавшие на месте российских ударов. Фото: полиция Сумской области

В Сумской области в результате серии атак вражеских беспилотников пострадали 32 человека, в том числе трое детей. Полиция фиксирует последствия обстрелов как военные преступления.

Какие населенные пункты пострадали

В Тростянецкой громаде в результате попадания БпЛА в жилые дома получили травмы женщины в возрасте 33, 57, 64 и 76 лет, а также мужчины 68 и 71 года. В Ахтырской громаде в результате ударов беспилотников ранения получили 39-летняя женщина и 64-летний мужчина.

Полиция документирует российские преступления. Фото: полиция Сумской области

Больше всего пострадавших зафиксировано в Сумской громаде — 22 человека, среди них трое детей. Среди раненых — мужчины в возрасте 42, 44, 50, 53, 62 и 88 лет, а также женщины в возрасте от 30 до 82 лет.

Поврежденный многоэтажный дом. Фото: полиция Сумской области

Также пострадали двое детей — младенец в возрасте 1,5 месяца и 13-летняя девочка. В Белопольской громаде ранен 48-летний мужчина, в Великописаревской — 36-летний местный житель.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 438 УК Украины (военные преступления), ведется следствие.

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